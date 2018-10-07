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Vatandaşa Büyük Tuzak! Market'ten Alışveriş Yaparken Dikkat Edin!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile birlikte yükselen döviz kuru fırsatçıları harekete geçirdi. Bir büyük tezgah daha ortaya çıktı. 70 kuruşu satın aldığı domatesi 5 liraya satandan tutun da rafdaki fiyatı başka kasadaki fiyatı başka ürünlere varıncaya kadar birçok fırsatçılık teker teker gün yüzüne çıkıyor.

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Vatandaşa Büyük Tuzak! Market'ten Alışveriş Yaparken Dikkat Edin!

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile birlikte yükselen döviz kuru fırsatçıları harekete geçirdi. Bir büyük tezgah daha ortaya çıktı. 70 kuruşu satın aldığı domatesi 5 liraya satandan tutun da rafdaki fiyatı başka kasadaki fiyatı başka ürünlere varıncaya kadar birçok fırsatçılık teker teker gün yüzüne çıkıyor.

07 Ekim 2018 Pazar 09:44
Vatandaşa Büyük Tuzak! Market'ten Alışveriş Yaparken Dikkat Edin!

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kur farkını fırsat bilerek fahiş fiyatla satış yapanlara yönelik yaptığı denetimde tezgahtaki büyük oyunu ortaya çıkardı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Kılıçoğlu semt pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat sebebiyle pazarcı esnafından domatesin alış faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 70 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı ve tepki gösterdi.

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen ve tepki gösteren Başkan Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın. Ya ucuza satarsın, ya da tezgahını kaldırırsın" diye tepkisini gösterdi. Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti. Pazarcının dediği gibi olsa dahi 1,4 TL'ye aldığı domatesi yine çok yüksek fiyat olan 5 TL satmaması gerekirdi.

RAFTA BAŞKA KASADA BAŞKA
Showmar isimli bir hipermarketin 25,90 TL olarak satılması gereken ton balığını kasada 6,30 TL zam yaparak sattığı anlaşıldı.



FİYATLAR UÇUYOR
Havalimanında bulunan kafe ve restoran fiyatlarının normalden yüksek olması bilinen bir durum ama son zamlarla havalimanlarında bir şişe küçük su zamlı olarak 8 TL'ye satılmıştı. Bu ay yeni bir zamla suların 10 TL'ye çıktığı görüldü.



ZAMMETRE
Döviz dalgalanmasıyla beraber dövizle hiç alakası olmayan ürünlerdeki fiyat artışını en iyi gösteren fotoğraflardan biri dün sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde bir litrelik Sütaş sütlerin üretici tarafından belirlenen fiyatının son dönemde 2,95 TL'den önce 3,50 TL'ye, sonra 3,75 TL'ye ve son olarak 4,45 TL'ye çıkışı gösterildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
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vatandaşa büyük tuzak market ten alışveriş yaparken dikkat edin
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Zzzz 24 dakika önce

Aldığım mandalinayı kasada limon diye okutulduğu oldu arada 2 tl fark olmuştu fişinizi alın ve kontrol edin

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