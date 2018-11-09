Vatandaş Bankadan Kredi Çekerek Para Kazanıyor!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sefer Levent "al bankadan ver bankaya" başlığı ile yayımladığı yazısında çok ilginç bir konuya değindi. Bazı vatandaşların düşük faizle kredi veren bankadan kredi çekip, yüksek mevduat faizi veren bankaya yatırdığını ve bu yöntemle para kazandığını belirtti.

Sefer Levent yazısında " Bankaların kredi faizleri ile vadeli mevduat faizleri arasında ilginç bir tablo ortaya çıktı. En düşük faizle kredi kullandıran bir bankadan alınan para en yüksek faizle mevduat toplayan bankaya yatırıldığında kâra geçiliyor. Bazı kampanyaları değerlendiren vatandaşlar kullandığı krediyi aynı bankada vadeli mevduatta çevirirse üste bir de para kazanıyor." ifadelerine yer verdi.

Yazar Sefer Levent tüm bankaları gezip faiz oranlarını incelediğini belirterek sonuç olarak ortaya bir tablo çiziyor.

25 BİN LİRA KREDİ İLE 100 TL KAZANIYOR

Tüketici kredisi:.. 25.000 TL

Faiz aylık:............. % 2.35

Aylık taksit:......... 2484,68 TL

12 taksit:............... 29815,68 TL

Dosya+Sigorta:... 350 TL

Toplam ödenen: 30.165 TL

Vadeli mevduat:..... 25.000

Faiz yıllık:................ % 22

Faiz getirisi:............. 5.253

Toplam alınan: 30.253 TL

100 BİN LİRA KREDİ İLE AYDA 1000 TL KAZANIYOR

Tüketici kredisi:.. 100.000 TL

Faiz aylık:............. % 2.67

Aylık taksit:......... 10.168 TL

12 Taksit top.:...... 122.027 TL

Dosya+Sigorta:... 1200 TL

Toplam ödenen: 123.227 TL

Vadeli mevduat:..... 100.000 TL

Faiz yıllık:................ % 24.5

Aylık getiri:............. 2013 TL

Yıllık getiri:............. 24.156 TL

Toplam alınan: 124.156 TL

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