Vatandaş Bankadan Kredi Çekerek Para Kazanıyor!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sefer Levent "al bankadan ver bankaya" başlığı ile yayımladığı yazısında çok ilginç bir konuya değindi. Bazı vatandaşların düşük faizle kredi veren bankadan kredi çekip, yüksek mevduat faizi veren bankaya yatırdığını ve bu yöntemle para kazandığını belirtti.
Sefer Levent yazısında " Bankaların kredi faizleri ile vadeli mevduat faizleri arasında ilginç bir tablo ortaya çıktı. En düşük faizle kredi kullandıran bir bankadan alınan para en yüksek faizle mevduat toplayan bankaya yatırıldığında kâra geçiliyor. Bazı kampanyaları değerlendiren vatandaşlar kullandığı krediyi aynı bankada vadeli mevduatta çevirirse üste bir de para kazanıyor." ifadelerine yer verdi.
Yazar Sefer Levent tüm bankaları gezip faiz oranlarını incelediğini belirterek sonuç olarak ortaya bir tablo çiziyor.
25 BİN LİRA KREDİ İLE 100 TL KAZANIYOR
Tüketici kredisi:.. 25.000 TL
Faiz aylık:............. % 2.35
Aylık taksit:......... 2484,68 TL
12 taksit:............... 29815,68 TL
Dosya+Sigorta:... 350 TL
Toplam ödenen: 30.165 TL
Vadeli mevduat:..... 25.000
Faiz yıllık:................ % 22
Faiz getirisi:............. 5.253
Toplam alınan: 30.253 TL
100 BİN LİRA KREDİ İLE AYDA 1000 TL KAZANIYOR
Tüketici kredisi:.. 100.000 TL
Faiz aylık:............. % 2.67
Aylık taksit:......... 10.168 TL
12 Taksit top.:...... 122.027 TL
Dosya+Sigorta:... 1200 TL
Toplam ödenen: 123.227 TL
Vadeli mevduat:..... 100.000 TL
Faiz yıllık:................ % 24.5
Aylık getiri:............. 2013 TL
Yıllık getiri:............. 24.156 TL
Toplam alınan: 124.156 TL
Yazıyı kaynağından okumak için tıklayınız
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Gerizekalı. Vadeli mevduat 32 günde döner. Taksit ise aylık. Adamın işi yok bunla uğraşacak. Mal işte... O gazetede sana köşe verenin de iş verenin de...
ULKEMIZDE IS GIC KALMAYINCA MILLET ARTIK HARAMA UCKAGITCILIGA YONELMEYE BASLADI. AHLAKSIZLIK HER GECEN GUN ARTIYOR.
Şeytan diyor ki bankadan temiz bir 300 bin lira çek, o parayla amerikaya kaç.. Bankalar da sürünsün dursun peşinden..