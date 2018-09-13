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Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri baştan aşağı yenilenmişti. Olması beklenen veya görevine devam etmesi beklenenler de dahil komple revize edilmişti. Kuruma atanan kişiler kurumdan maaş almamaya karar verdi.

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Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri baştan aşağı yenilenmişti. Olması beklenen veya görevine devam etmesi beklenenler de dahil komple revize edilmişti. Kuruma atanan kişiler kurumdan maaş almamaya karar verdi.

13 Eylül 2018 Perşembe 09:22
Varlık Fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak

Türkiye Varlık Fonu, yapısı ve işleyişine dair usul ve esaslarda yapılan değişiklikten sonra ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya, başkan vekili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yönetim kurulu üyeleri Selim Arda Ermut, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Erişah Arıcan, Fuat Tosyalı ve Zafer Sönmez katıldı. Toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, bünyesinde bulunmayı milli bir vazife olarak gördükleri Türkiye Varlık Fonu'ndan maaş almama kararını verdi ve bu kararı Cumhurbaşkanına iletti.

Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Türkiye Varlık Fonu A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Söz konusu kararla şirketin Genel Müdürlüğü görevine ise Zafer Sönmez atandı.

Türkiye Varlık Fonu, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek ve stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 13.09.2018 09:59
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varlık fonu yönetim kurulu üyeleri maaş almayacak
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