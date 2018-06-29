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Vali Açıklama Yaptı: 40 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Son dakika haberi: Sivas Valiliğinde düzenlenen törenle "Sivas'ın 40 yıllık rüyası 40 bin kişiye istihdam sağlayacak" sloganı ile başlatılan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin imza töreni yapıldı.

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Vali Açıklama Yaptı: 40 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Son dakika haberi: Sivas Valiliğinde düzenlenen törenle "Sivas'ın 40 yıllık rüyası 40 bin kişiye istihdam sağlayacak" sloganı ile başlatılan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin imza töreni yapıldı.

29 Haziran 2018 Cuma 14:39
Vali Açıklama Yaptı: 40 Bin Yeni Personel Alımı Yapılacak

Sivas'ta kurulacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesine 40 bin kişilik alım yapılacak.

"Sivas'ın 40 yıllık rüyası 40 bin kişiye istihdam sağlayacak" sloganıyla hayata geçirilen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapı inşaat protokolü imza töreni Sivas Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene katılan Vali Davut Gül, kürsüye geçti ve önemli açıklamalarda bulundu. Demirağ OSB'nin 814 hektar araziye kurulduğunu söyleyen Vali Gül, bu OSB'nin diğer organize sanayi bölgelerinden farklı olduğunu söyleyerek, "Farkı, her parselinde demiryolu kılçık hattı var. Yani 224 sanayi parselimizin 224'ünün de demiryoluna ulaşabildiği bir imkan var. Bizi güçlü ve farklı kılan bu." ifadelerini kullandı.

Organize sanayi Bölgesinin 2015 yılında imar planının onaylandığının altını çizen Gül açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Bunu 40 yıldır konuştuk ama fiilen bunun yapılma aşaması son 3 yılda hızlandı. İmar planının da onaylanması tek başına yetmiyor. Kamulaştırılması, normal süreci takip ettiğinizde 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sürebiliyor. O arazileri almak çok meşakkatli bir iş. Kamulaştırma çözülmeyince de işe başlayamıyorsunuz. Bakanlar Kurulu burayla ilgili acele kamulaştırma kararı aldı. Organize sanayi bölgelerinde son 15 yılda Bakanlar Kurulunun acele kamulaştırma kararı aldığı başka bir yer yok. Projemiz bitti ve 7 Haziran'da proje ihalesini gerçekleştirdik."

Alt yapı çalışma süresinin 2 yıl olduğunu aktaran Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim isteğimiz 2019'un 4 Eylül'ünde bitmesi. Neden? Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı dolayısıyla da 100. yılda 100 projemiz vardı. Bunu da kamuoyu ile paylaşmıştık. 100. yılda Sivas'ta önemli görülen 100 projenin gün yüzüne çıkmasını arzuluyoruz. Burası tamamen dolduğunda doğrudan ve dolaylı 40 bin kişilik istihdam sağlayacak. Sivas gelişecekse özel sektör eliyle gelişecek. Sivas'ta kamu yatırımı anlamında yapılabilecek her şey hemen hemen yapıldı. Eksikler varsa da yapılıyor. Ya planlama ya proje ya da fiilen inşaat aşamasındadır. Burada özel sektörün önü açıldığında sanayi daha da gelişecek. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun."

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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