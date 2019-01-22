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Vakıfbank Müdüründen Kredi Kartı Borçları Açıklaması!

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca kredi kartı borçlarına da değindi. İşte detaylar...

Vakıfbank Müdüründen Kredi Kartı Borçları Açıklaması!

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca kredi kartı borçlarına da değindi. İşte detaylar...

22 Ocak 2019 Salı 11:15
Vakıfbank Müdüründen Kredi Kartı Borçları Açıklaması!

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca kredi kartı borçlarına da değindi. İşte detaylar...

VakıfBank Genel Müdür Özcan, AA (Anadolu Ajansı) Finans masasının konuğu. Özcan, "VakıfBank olarak yurt dışından sağladığımız 14 milyar dolar civarında kaynağı Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

Özcan, "Kredi kartı yapılandırmasında 24 aya kadar yüzde 1,10 faizle kredi imkanı sağladık." bilgisini paylaştı.

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"(Kredi) Borcun miktarı 100 bin TL'nin altındaki müşterilerimize yüzde 0,98 faiz oranı veriyoruz. (KOBİ Değer Paketi) Süreç başarılı bir şekilde devam ediyor. Bize aşağı yukarı 10 günde 7 bin şirket başvuru yaptı."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 22.01.2019 22:34
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vakıfbank müdüründen kredi kartı borçları açıklaması
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Kadın 1 gün önce

Konut faizleride 0.89 olsun ya ev alalım nolur

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