Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Vakıf Katılım Bankası'ndan Kur Açıklaması!..

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde resmi internet sitesinde yer alan düşük döviz kurları hakkında açıklama yapıldı.

banner396

Vakıf Katılım Bankası'ndan Kur Açıklaması!..

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde resmi internet sitesinde yer alan düşük döviz kurları hakkında açıklama yapıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:40
Vakıf Katılım Bankası'ndan Kur Açıklaması!..

Vakıf Katılım Bankası'ndan  10 Eylül 2018 tarihinde resmi internet sitesinde yer alan düşük döviz kurları hakkında açıklama yapıldı.

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı yapıldığını öne süren açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."

KPSSCAFE.COM.TR | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
vakıf katılım bankası ndan kur açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir kur skandalı daha...
Bir kur skandalı daha...
Yeni meslek çıktı! Günlük 200 TL
Yeni meslek çıktı! Günlük 200 TL
BDDK'dan çok önemli açıklama
BDDK'dan çok önemli açıklama

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim