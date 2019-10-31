Vakıf Emeklilik, “Dünya Tasarruf Günü”nde ‘BES’e dikkat çekti

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik, Dünya Tasarruf Günü’nde birikimin önemine dikkat çekti. Her yıl 31 Ekim’de kutlanan “Tasarruf Günü”; ülke ekonomilerinin geleceği ve sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir unsur olan “birikim” konusunu bir kez daha gündeme getiriyor.

Birikimin bireylerin daha iyi bir gelecek kurmaları için kaçınılmaz olduğunun belirtildiği açıklamada, kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için düzenli bir birikim yapmaları gerektiği vurgulandı. Bu birikimi sağlamanın en iyi yollarından birinin de yüzde 25 devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf sistemi olan BES olduğu ifade edilen açıklamada, “BES, kişinin kendi birikimlerini korumakla beraber ülke ekonomisine büyük bir oranda katkı sağlamaktadır. Toplumsal olarak BES’in gelişimi piyasadaki volatiliteyi azaltmakta ve dolayısıyla stabilizasyonu da artırmaktadır. Bu durum serbest piyasalara olan güvenin artması ile birlikte ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır” denildi.

BES’in geleceği parlak

Özellikle devletin büyük desteği ve otomatik katılım ile birlikte gelişen bireysel emeklilik sektörünün, hem gelecek için hem de birikimlerimizi artırabilmek adına Türkiye’de uygulanan tek ve en iyi sistem olduğunun aktarıldığı açıklamada, “Bugün BES’te devlet katkısı dahil 108 milyar TL’lik bir fon birikimi ve 6,8 milyon katılımcımız var. Bu rakamlar da her yıl artış gösteriyor. Hem katılımcı sayısı hem de toplanan fon miktarına baktığımızda önümüzde umut veren bir tablonun olduğunu görüyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bireysel Emeklilik fon büyüklüğünün 2013-2018 yılları arasında yüzde 237 büyüdüğünün aktarıldığı açıklamada, bu olumlu gelişmeye rağmen BES fonlarının GSYİH’nın yaklaşık yüzde 3’ünü oluşturduğunun altı çizildi. Vakıf Emeklilik açıklamasında, TÜİK verilerine göre Türkiye’de tasarrufların milli gelire oranının ise yüzde 25 seviyesinde olduğu dile getirilirken, “Biz gelecekten oldukça umutluyuz. Zira toplumda BES ile algı ve farkındalık giderek artıyor. Sektör olarak bilinçlendirme ve farkındalığı artırma çalışmalarına çok önem veriyoruz. Vakıf Emeklilik olarak da kendimizi bu yönde konumlandırdık.” ifadelerine yer verildi.

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