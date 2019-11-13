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Vakıf Emeklilik, ayrıcalıklarla dolu Yaşam Kulüpleri dünyasını yeniledi

Vakıf Emeklilik, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken hayatlarını kolaylaştırmak için sunduğu “Yaşam Kulüpleri” hizmetlerini; yeni ek faydalarla zenginleştirdi. Yaşam Kulüpleri’nin “Sağlık, Elit ve Elit Plus” üyeleri, yenilenen Vakıf Emeklilik Cep Şube üzerinden tek tıkla göz sağlığı hizmetlerinden, akaryakıt indirimlerine varan geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanabiliyor.

Vakıf Emeklilik, ayrıcalıklarla dolu Yaşam Kulüpleri dünyasını yeniledi

Vakıf Emeklilik, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılarken hayatlarını kolaylaştırmak için sunduğu “Yaşam Kulüpleri” hizmetlerini; yeni ek faydalarla zenginleştirdi. Yaşam Kulüpleri’nin “Sağlık, Elit ve Elit Plus” üyeleri, yenilenen Vakıf Emeklilik Cep Şube üzerinden tek tıkla göz sağlığı hizmetlerinden, akaryakıt indirimlerine varan geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanabiliyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 11:37
Vakıf Emeklilik, ayrıcalıklarla dolu Yaşam Kulüpleri dünyasını yeniledi

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik müşterilerine; sağlık, hobi, eğitim, spor, danışmanlık ve sosyal aktiviteler gibi ek faydalar sunduğu “Yaşam Kulüpleri” hizmetlerinin kapsamını yeni ek hizmetlerle genişletti.

Yenilenen hizmetler kapsamında müşterilerine “göz sağlığı, ütü hizmeti, kuru temizleme, kombi ya da klima bakımı, halı ya da koltuk yıkama, hobi, akaryakıt indirimi, psikolojik destek, medikal 2. görüş, indirimli mini ya da ultra check-up” gibi ek faydalar sunan Vakıf Emeklilik, bu hizmetleri müşterilerine ücretsiz veya indirimli olarak sunuyor.

Vakıf Emeklilik Yaşam Kulüpleri üç farklı kulüpten oluşuyor. “Sağlık, Elit ve Elit Plus” adı altındaki kulüp üyelerinin hepsine sunulan yeni hizmetlerden biri olan “göz sağlığı” ile tüm Yaşam Kulüpleri üyelerini koruma altına alınıyor. Vakıf Emeklilik müşterileri, bu hizmet kapsamında anlaşmalı kurumlardan alınan göz sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlar ile optik alışverişlerinde yüzde 40’a varan indirim avantajına sahip oluyor.

Benzer bir şekilde Yaşam Kulüpleri üyelerinin tamamı için, “Akaryakıt İndirimi” imkanı da getirildi. Bu hizmet kapsamında Vakıf Emeklilik’le anlaşmalı kurumlardan alınan benzin için yüzde 2, motorin için yüzde 4, LPG için ise yüzde 9 tutarında indirimlerden faydalanılıyor.Yine 3 farklı pakete üye olan müşterilerin tamamı, Vakıf Emeklilik’in “Hobi” ek faydasından yararlanabiliyor. Hobi hizmeti kapsamında eğitim, sanat, spor ve sosyal aktiviteler gibi seçenekler sunuluyor.

Yaşam Kulüpleri dünyasını müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilediklerini belirten Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Volkan Sinan,“Birçok alanda avantajlar sunan Yaşam Kulüpleri dünyasına yenilenen Vakıf Emeklilik Cep Şube üzerinden kolayca ulaşım imkanı sunuyoruz.

Böylece müşterilerimizin Vakıf Emeklilik’teki deneyimlerini iyileştirirken günlük ihtiyaçlarında onlara avantajlar sunarak memnuniyetlerini en üst seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Tüm hizmetlere Cep Şube’den ulaşılıyor

Vakıf Emeklilik müşterileri Yaşam Kulüpleri dünyasına Vakıf Emeklilik Cep Şube’den tek tuşla erişebiliyor. Parmak izi, Face ID, 3D secure ve kişiselleştirilmiş deneyim gibi yeni hizmetler sunan uygulama, müşteri iletişim merkezini aramaya gerek kalmadan tüm Cep Şube aktivasyonlarını gerçekleştirme imkânı da sunuyor. Ayrıca Vakıf Emeklilik Cep Şube’de bulunan Yaşam Kulüpleri sayfasından tüm Vakıf Emeklilik müşterileri kendi kulüplerinin hizmetlerine ulaşarak randevularını oluşturabiliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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vakıf emeklilik ayrıcalıklarla dolu yaşam kulüpleri dünyasını yeniledi
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