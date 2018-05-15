Uzman Erbaş Alımı Başvuruları İçin Son Saatler !

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alımı başvurusu için son saatlere girildi.
Mayıs ayı başında yayımlanan ilan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, 4 farklı sınıfta istihdam etmek üzere uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilan için başvurular bugün sona eriyor. (15 Mayıs 2018)
İlana başvurular bugün saat 14.00'da sona erecektir. Bu saatten sonra başvuru ekranı kapanacak ve yeni başvuru alınmayacaktır.
ALIM YAPILACAK SINIFLAR VE İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR
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Branş
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Başvuru Kaynakları
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Görev
Yapılacak
Birlikler
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Yüzme
Testi
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Muhafız
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Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Muhafız, Muhafız Eri, Avcı Eri, Komando, Komando Manga Komutanı, Koruma Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı Yardımcısı, Tim/Takım/Manga/Kıta Çavuşu, Tim/Takım/Manga/Kıta Onbaşısı, Muhafız Manga Komutanı, Emniyet ve Muhafız Manga/Unsur Komutanı, Emniyet ve Muhafız Eri, Koruma Eri, Komutan Muhafızı, Komando Avcı Eri, Deniz Piyade ve Jandarma Asayiş sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1,3)
|
Yüzer/
Kara
|
Var
(NOT-2)
|
Kurbağa
adam
|
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak (NOT-3)
2. Meslek Yüksekokullarının Sualtı Teknolojisi bölümü mezunu olmak. (NOT-3,5).
|
Yüzer
|
Var
(NOT-4,5)
|
Şoför
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AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Yeni tip sürücü belgelerinde "CE" veya "DE" sınıfı ehliyeti bulunmak.
2. Eski tip sürücü belgelerinde "D" sınıfı ehliyeti bulunmak.
(NOT-3)
|
Kara
|
Yok
|
İkmal
(Kamarot)
|
AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR:
1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında İkmal (Kamarot) Er sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak.
2. Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak.
(NOT-3)
|
Yüzer/
Kara
|
Var
(NOT-2)
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
- En az lise mezunu olmak,
- 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)
- Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
- Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülakat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
- Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,
- Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 148'nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,
- Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),
- En az 164 cm. boyunda olmak.
BAŞVURU
İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresine gitmesi ve saat 14,00'a kadar yeni kayıt yazan yerden başvurusunu yapması gerekmektedir.
Başvuru ekranı için TIKLAYIN
Başvuru sonrası detayları, mülakat aşamaları için tıklayın
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kaç kişi alıcak ben başvurdum :S