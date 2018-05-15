Uzman Erbaş Alımı Başvuruları İçin Son Saatler !

Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Muhafız, Muhafız Eri, Avcı Eri, Komando, Komando Manga Komutanı, Koruma Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı Yardımcısı, Tim/Takım/Manga/Kıta Çavuşu, Tim/Takım/Manga/Kıta Onbaşısı, Muhafız Manga Komutanı, Emniyet ve Muhafız Manga/Unsur Komutanı, Emniyet ve Muhafız Eri, Koruma Eri, Komutan Muhafızı, Komando Avcı Eri, Deniz Piyade ve Jandarma Asayiş sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1,3)

1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak (NOT-3)

1. Yeni tip sürücü belgelerinde "CE" veya "DE" sınıfı ehliyeti bulunmak.

İkmal (Kamarot)

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR: 1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında İkmal (Kamarot) Er sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. 2. Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (NOT-3)

Yüzer/ Kara