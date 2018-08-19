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Ünlü Yazar Hayatını Kaybetti!..

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras 85 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü Yazar Hayatını Kaybetti!..

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras 85 yaşında hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:25
Ünlü Yazar Hayatını Kaybetti!..

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras 85 yaşında hayatını kaybetti.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır.

İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sinden mezun olmuş, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör olmuştur.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı.

Kaynaklar; Milliyet

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Son Güncelleme: 19.08.2018 19:53
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