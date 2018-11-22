Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ünlü sanayici hayatını kaybetti

Türkiye sanayi sektörünün önemli isimlerinden Hidromek'in sahibi ve kurucusu Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi yarın defnedilecek.

Ünlü sanayici hayatını kaybetti

Türkiye sanayi sektörünün önemli isimlerinden Hidromek'in sahibi ve kurucusu Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi yarın defnedilecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:24
Ünlü sanayici hayatını kaybetti

Türkiye sanayi sektörünün önemli isimlerinden Hidromek'in sahibi ve kurucusu Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi yarın defnedilecek.

Ankara merkezli Hidromek markasını 1978 yılında kuran Hasan Basri Bozkurt, 70 yaşında hayata veda etti..

Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara Siteler’de küçük bir atölyede Hidromek’i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 16:34
Anahtar Kelimeler:
ünlü sanayici hayatını kaybetti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Firmadan Açıklama!
Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak Firmadan Açıklama!
Son 10 ayda 1.1 milyon kişi işini kaybetti
Son 10 ayda 1.1 milyon kişi işini kaybetti
Asgari Ücretliye Kötü Haber: Meclis'te Reddedildi
Asgari Ücretliye Kötü Haber: Meclis'te Reddedildi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim