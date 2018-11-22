ünlü sanayici hayatını kaybetti

Türkiye sanayi sektörünün önemli isimlerinden Hidromek'in sahibi ve kurucusu Hasan Basri Bozkurt hayatını kaybetti. İş makineleri üreten Hidromek’i yarım asır kadar önce kuran Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi yarın defnedilecek.

Ankara merkezli Hidromek markasını 1978 yılında kuran Hasan Basri Bozkurt, 70 yaşında hayata veda etti..

Dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Hasan Basri Bozkurt’un cenazesi, Cuma günü, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrası Karşıkaya Mezarlığında toprağa verilecek.

Ankara Siteler’de küçük bir atölyede Hidromek’i kuran Bozkurt zaman içinde önemli bir başarı elde etti. Şirket, ürünlerin bir bölümünü ihraç da ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA