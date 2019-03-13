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Ünlü Kahve Zinciri de Konkordato istedi!

Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki isim haklarını elinde bulunduran Grup DNC Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, önlem amaçlı olarak konkordato kararı aldıklarını açıklamasında bulundu.

Ünlü Kahve Zinciri de Konkordato istedi!

Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki isim haklarını elinde bulunduran Grup DNC Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, önlem amaçlı olarak konkordato kararı aldıklarını açıklamasında bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:43
Ünlü Kahve Zinciri de Konkordato istedi!

Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki isim haklarını elinde bulunduran Grup DNC Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinçerler, önlem amaçlı olarak konkordato kararı aldıklarını açıklamasında bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Dinçerler, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki isim haklarını elinde bulunduran Grup DNC Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak, yeni bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz. Şeffaflık prensibimizden hareketle, sizleri girdiğimiz bu süreçle ilgili bilgilendirmek isteriz dedi.

Mehmet Dinçerler, "Üst şirketimizin almış olduğu karara istinaden, Grup DNC olarak bizler ise Gloria Jean’s Coffees zincirlerinin Türkiye’deki operasyonel faaliyetlerine değer katacak, projelere imza atmaya devam edeceğiz.

 Dinçerler,"Yakın bir zamanda Gloria Jean’s Coffees zincirine 12 yeni halka daha eklemeyehazırlık yapıyoruz. İlk kez gireceğimiz Trabzon, Mersin ve Denizli’nin illerinin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir’de açılacak yeni mağazalarımızla büyüme ivmemizi sürdüreceğiz. Ayrıca, İstanbul Havaalanı’nda açılacak olan 4 yeni şubemizle, markamızı daha da güçlendireceğiz ifadelerini kullandı.

Yönetim Mehmet Dinçerler, "Ekonomide yaşanan olumsuz durum karşısında, Grup DNC olarak önlem amaçlı konkordato kararı almak zorunda kaldık.

"Yaşanan bu süreçte iş ortaklarımızı mağdur etmeden, şirketimiz yine her zaman olduğu gibi çalışacak, üretecek, aynı hizmeti en iyi şekilde vermeye devam edecek."

KAYNAK:DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.03.2019 16:53
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