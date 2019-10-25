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Ünlü Ekonomistten Yerli Enerji Çağrısı!

Ülkemizde artan nüfus ile birlikte tüketilen elektrik miktarı da giderek artış gösteriyor. Üretilen her bir kilovat elektriğin büyük bir oranı ithal edilen enerji kaynaklarından elde ediliyor. Ülke ekonomisinde cari açığın artış göstermesine neden olan ithal enerji ayrıca neden olduğu karbon emisyonları ile de dünyamıza zarar veriyor.

Ünlü Ekonomistten Yerli Enerji Çağrısı!

Ülkemizde artan nüfus ile birlikte tüketilen elektrik miktarı da giderek artış gösteriyor. Üretilen her bir kilovat elektriğin büyük bir oranı ithal edilen enerji kaynaklarından elde ediliyor. Ülke ekonomisinde cari açığın artış göstermesine neden olan ithal enerji ayrıca neden olduğu karbon emisyonları ile de dünyamıza zarar veriyor.

25 Ekim 2019 Cuma 11:31
Ünlü Ekonomistten Yerli Enerji Çağrısı!

Altınbaş Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi, ekonomist, yazar Prof. Dr. Emre Alkin, “Vatandaşın cebinden çıkan her bir kuruşun neredeyse çoğu elektrik faturalarına gidiyor. Harcadığımız enerjiyi verimli kullanmak çok önemli. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakabilmek için temiz enerji kullanımına geçmek gerekiyor” diye konuştu.

Artan nüfus ile birlikte her geçen gün tükettiğimiz enerji miktarı da artış gösteriyor. Harcanan enerjinin artması aynı oranda faturaların da yükselmesine neden oluyor. Faturalar arasında ise en çok artan gider kalemlerinden biri elektrik faturaları.

Havaların giderek soğumaya başladığı bu günlerde vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı elektrik tüketimine gidiyor. Kış aylarında tüketilen enerji miktarı yaz aylarına göre ortalama 2,2 kat artırıyor. Isınmanın kimi yerlerde klima ve kombi ile sağlanması da elektrik tüketimini arttırıyor. Tüm ay boyunca açık olan bir kombi ortalama 8 – 10 LED ampulün tükettiği kadar enerji harcıyor. Enerji tüketiminin Türkiye’nin cari açığında yüzde 70’lik bir yer kapladığını aktaran Prof. Dr. Emre Alkin, enerji ve elektrik gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

168 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLDİ

  • Ülkemizde tüketilen elektrik enerjisi bir önceki yıla göre %2,2 artarak 303,3 milyar kilovata ulaştı. 2019 yılı itibari ile kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 31,4’ü hidrolik enerji, yüzde 29’u doğal gaz, yüzde 22,4’ü kömür, yüzde 8,0’ı rüzgâr, yüzde 6,0’ı güneş, yüzde 1,5’i jeotermal ve yüzde 1,7’si ise diğer kaynaklar şeklinde raporlandı.

  • Buna karşın Türkiye’de tüketilen elektriğin hala büyük bir çoğunluğu yurtdışından ithal ediliyor. 2019 Eylül ayı elektrik ihracatı 168 milyon 33 bin kilovatsaat olarak açıklandı.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMANIN YOLU TEMİZ VE YERLİ ENERJİDEN GEÇİYOR

  • Her geçen gün ülkemizde elektrik üretimine yönelik yeni santraller açılmasına karşın enerjide dışa bağımlılığımız devam ediyor. İthal edilen her bir kilovatsaat elektrik, ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Türkiye’nin son beş yıllık cari açık oranları incelendiğinde 219,8 milyar dolarlık cari açığın 231 milyar dolarını enerji ithalatı oluşturdu.
  • Ülke ekonomisinin cari açığa olan etkisini azaltmanın tek yolu temiz ve yerli enerji üretiminden geçiyor. Ülkemiz pek çok doğal enerji kaynağı açısından dünya sıralamasında ilk beş ülke arasında yer alıyor.

KARBON EMİSYONLARI TEMİZ ENERJİ İLE SIFIRLAYIN

  • Öte yandan dünyada oluşan küresel ısınma ve neden olduğu iklim değişikliği her geçen yıl etkisini daha da hissettiriyor. Temiz ve yenilenebilir olmayan enerji üretiminde ortaya çıkan karbon emisyonları, aynı zamanda anormal doğa olaylarının oluşmasına ve her geçen gün doğal enerji kaynaklarının daha da azalmasına neden oluyor.

  • Tüm bu nedenlerden ötürü karbon emisyonunu artıran fosil yakıtlardan enerji üretimi yerine temiz enerji üretiminin artırılması ve desteklenmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi, aynı zaman da ülkemizin cari açığının kapanmasında da büyük rol oynayabilir. Temiz enerji sayesinde karbon salınımını azaltarak, hem ülkemizde hem de dünyada küresel ısınmanın neden olduğu etkilerin minimize edilmesini sağlayabiliriz.

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ünlü ekonomistten yerli enerji çağrısı
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