ünlü ayakkabı firması hotiç ten flaş konkordato kararı

Türkiye'de 150 ayakkabı satış mağazası olan ünlü ayakkabı firması Hotiç konkordato ilan etti. Ünlü ayakkabı firması Hotiç kararını kamu oyunun dikkatine başlıklı bir yazılı açıklama ile duyurdu.

Ünlü ayakkabı markası Hotiç, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Hotiç CEO’su Alihan Hotiç’in yaptığı açıklamada mahkemenin dün şirket için tedbir kararı aldığı belirtildi. Açıklamada firmanın son dönemde piyasadaki hareketlerden dolayı nakit sıkışıklığı çektiğine yer verildi.

Kamu Oyunun Dikkatine;

HOTİÇ Ayakkabı Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1938 yılından bugüne, Türkiye genelinde 150 satış noktası, 900’e yakın çalışanımız ile 1,5 milyonu aşkın müşterimize hizmet vermekteyiz.

80 yıllık köklü geçmişimizde farklı yaşam tarzlarına uygun, özgün tasarım, toplam kalite ve marka kimliğini öne çıkaran sektöründe lider ayakkabı ve aksesuar markasıyız. Tasarım ve üretiminin tamamı Türkiye’de yapılan, üretim teknolojisini, el işçiliğinin kalitesiyle birleştiren moda markası HOTİÇ olarak 2015 yılında Türkiye’den çıkan ilk global Türk ayakkabı markası olma hedefi ile ihracat yoluna çıktık. Tüm satın almamızı yurt içindeki tedarikçi partnerlerimizden yaparak, Türk ayakkabı ve çanta üretiminin gücünü de arkamıza alarak çok hızlı bir ivme yakaladık.

İki senede yedi katına çıkan ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık. İsviçre’den Moğolistan’a kadar geniş bir coğrafyaya yayılan markamız, şu ana dek kendi mağaza konseptimiz ile açılan bayiler aracılığı ile büyüdü. Ancak son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL’de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerini öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkarması sebebiyle şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu süreç, ticari faaliyetlerimizi de etkiler hale gelmiştir.

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