Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLIN
7.0199
EURO
6.3121
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Üniversiteliler ev sahibi oluyor!

Faizlerin yüzde 1’in altına düşürülmesi öğrenci velilerini harekete geçirdi. Öğrencinin 4 yıl boyunca ödeyeceği toplam kira tutarını hesaplayan aileler, kiralamak yerine bazı şehirlerde ev satın almayı tercih etti. .

Üniversiteliler ev sahibi oluyor!

Faizlerin yüzde 1’in altına düşürülmesi öğrenci velilerini harekete geçirdi. Öğrencinin 4 yıl boyunca ödeyeceği toplam kira tutarını hesaplayan aileler, kiralamak yerine bazı şehirlerde ev satın almayı tercih etti. .

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:41
Üniversiteliler ev sahibi oluyor!

Emlak danışmanları öğrencilerin en çok bin lira ile bin 500 liralık konutları kiralama eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu durumda 500 bin TL'ye kadar olan konut kredi faizi oranlarının kamu bankalarında aylık yüzde 0.99'a düşmesiyle birlikte öğrenciler için kiralama yerine satın alma ciddi bir alternatif haline geliyor. Biz de bu hafta bu konunun öğrenci ve velilerde yansımasının nasıl olduğunu sorduk. Masar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmad Ghassan Altınawı, hesabını iyi yapan velilerin çocuklarına ev kiralamak yerine ev satın aldığını söyledi.

4 YILLIK KİRA 80 BİN LİRA

Altınawı, "4 yıllık lisans eğitimi boyunca ödenen kira tutarı, 80 bin TL'yi buluyor. Oysa yüzde 0,99 faiz oranıyla, uzun vadelerle ödeme yaparak kira tutarında taksitlerle konut satın almak mümkün. Üniversite öğrencileri için ev kirası derdi sona erdi, ev satın alma dönemi başladı. Biz de öğrencilerin ağırlık kazandığı şehirlerden biri olan Düzce'de inşa ettiğimiz Masar Tower projesi aracılığıyla aileleri kira derdinden kurtararak, kolaylıkla ev sahibi yapmayı hedefledik" dedi.

172 BİN LİRAYA 1+1 ALINABİLİYOR

Evin alım kararında en etkili unsur fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Altınawı, Düzce projesinde ev fiyatlarının 172 bin liradan başladığını söyledi. Proje, 13 kat, 2 blokta toplam 228 adet daire ve 16 ticari alandan oluşuyor. Her katta 19 dairenin bulunduğu sitede, 1+1 dairelerin metrekare aralıkları, 63 ile 67 metrekare aralığında değişiyor. 2+1 daireler ise 91 metrekare ölçüsünde.

Yeni Şafak'ın haberine göre Çatkaya Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çatkaya da son dönemde Ankara'da emlak satışında hareketliliğin olduğuna dikkat çekti. Çatkaya, ağırlığı da üniversite için Ankara'ya gelen öğrenci velilerinin oluşturduğunu söyledi. Ankara'da kiralar üniversite bölgelerinde ağırlıklı olarak bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. 1+1 tipi ev fiyatları ise Ankara'da 150 bin liradan başlıyor.

KONUT KAYBETTİRMİYOR

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konut yatırımının uzun vadede kazandırdığını aktardı. Yazıcı. "Okumak için şehir değiştiren çocuğuna ev alan vatandaş, kiraya vereceği parayı ev alarak değerlendiriyor ve konutun değer artışını da hesaba katıyor" açıklamasında bulundu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

.

Son Güncelleme: 07.09.2019 16:43
Anahtar Kelimeler:
üniversiteliler ev sahibi oluyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devletten Annelere 6 Bin 848 TL!
Devletten Annelere 6 Bin 848 TL!
Fazla cep telefonu faturası ödemeyin!
Fazla cep telefonu faturası ödemeyin!
Ev sahipleri dikkat! DASK primlerine zam geldi
Ev sahipleri dikkat! DASK primlerine zam geldi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim