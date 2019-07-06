Üniversiteli İşçilerden 'Eşit işe eşit hak' talebi

Kamudaki Üniversiteli İşçiler Platformu Eskişehir Temsilcisi Mehmet Akyıldız, Üniversiteli işçilerin kamu kurumlarında, KİT’lerde ve Belediyelerde 4857 sayılı iş kanununa göre daimi kadroda çalışmakta olan ön lisans ve lisans mezunu işçiler olduğunu aktardı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU İŞÇİLER

Akyıldız,‘‘Kamuda işe başlatılırken KPSS, İş Beceri Değerlendirmesi ve Mülakat elemelerinden geçirildik. Yıllardır çalıştığımız kurumlarda diplomalarımızın gerektirdiği işleri yaparken, mezuniyetlerinin dışında farklı işlerde çalıştırılan arkadaşlarımızda bulunmaktadır’’ dedi.



AYNI İŞİ YAPIYORLAR

Kurumlarında yan yana çalıştıkları memur ve sözleşmeli personel ile aynı üniversite ve bölümden mezun olduklarına dikkat çeken Akyıldız,‘‘ Şu an aynı işleri yapmamıza rağmen memur ve sözleşmeli arkadaşlarla statümüz farklıdır. Yani eşit işe eşit haklar noktasından uzağız.

Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda çalıştırmakta bununla birlikte Memur ve Sözleşmeli arkadaşlarımız ise unvanlarını kullanmakta ve görevde yükselebilmekte şef, müdür yardımcısı, müdürlük gibi makamlara kadar yükselebilmektedirler. Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilen biz üniversite mezunları doktora yapmış olsak da statü gereği görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktayız’’ diye konuştu.