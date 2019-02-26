Üniversite Öğrencilerine 2 Bin 425 TL!

İstihdam Seferberliği kapsamında Üniversite Öğrencileri'nin kamu kurum ve kuruluşlarında çalışması halinde 2 bin 425 TL cep harçlığı adı altında ödeme yapılacak. Üniversiteliler Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında devlet kurumlarında çalışarak yaz aylarındaki boş vakitlerini para kazanarak değerlendirebilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Programa göre; üniversite öğrencileri haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek.

NASIL HESAPLANACAK?

Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek. Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının gün sayısıyla çarpımıyla bulunan miktar ödenecek.

GÜNLÜK ÜCRET 67 TL

Üniversite öğrencilerine yönelik Toplum Yararına Programlar'ın (TYP) uygulama süresi, haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 TL ödenecek. 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira alacak.

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