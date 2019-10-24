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Uluslararası 50 Firma İlk Kez R+T Türkey'de

Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki panjur, tente, kapı-geçiş ve güneşten korunma sistemleri 28-30 Kasım tarihleri arasında 4.kez, CNR Expo’da bir araya geliyor. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen ve tek uluslararası ticari fuar olma özelliği taşıyan R+T Türkiye’ye, 8 ülkeden katılım gerçekleşecek. Alman Ekonomi Bakanlığı desteği ile organize edilen Alman Milli Katılım standında 10 Alman Firması ürünlerini sergileyecek. 50’si uluslararası 110’dan fazla firmanın katılacağı organizasyonunun, 1.500 uluslararası ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. Toplam 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak fuarda, son teknoloji askeri, sağlık ve savunma sanayiinde kullanılan elektromanyetik kalkanlamaya sahip kumaşlar ilk kez yer alacak...

Uluslararası 50 Firma İlk Kez R+T Türkey'de

Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki panjur, tente, kapı-geçiş ve güneşten korunma sistemleri 28-30 Kasım tarihleri arasında 4.kez, CNR Expo’da bir araya geliyor. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından düzenlenen ve tek uluslararası ticari fuar olma özelliği taşıyan R+T Türkiye’ye, 8 ülkeden katılım gerçekleşecek. Alman Ekonomi Bakanlığı desteği ile organize edilen Alman Milli Katılım standında 10 Alman Firması ürünlerini sergileyecek. 50’si uluslararası 110’dan fazla firmanın katılacağı organizasyonunun, 1.500 uluslararası ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor. Toplam 8 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayacak fuarda, son teknoloji askeri, sağlık ve savunma sanayiinde kullanılan elektromanyetik kalkanlamaya sahip kumaşlar ilk kez yer alacak...

24 Ekim 2019 Perşembe 09:12
Uluslararası 50 Firma İlk Kez R+T Türkey'de

SAVUNMA SANAYİİ’NDE KULLANILACAK KUMAŞ GELİŞTİRİLDİ

Fuarda, geliştirilen teknik ürünler arasında, özellikle savunma sanayiinde kullanılabilecek; mineral/taş içerikli özel alev almaz kumaşlar, alev kalkanlayan kumaşlar, elektromanyetik kalkanlama kumaşları ve termal kumaşlar yer alacak. Bunun yanında demiryolu, uçak, gemi gibi ağır testlere tabi tutulan ve ağır şartlarda kullanılabilecek taşıt tekstilleri de fuarda dikkat çekecek ürünler arasında.

YENİ PAZARLAR İÇİN İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI SUNUYOR

Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, BDT ülkeleri ve Rusya arasında ekonomik anlamda önemli bir pazar konumunda. Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Sayın Ufuk Altıntop, “Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, İspanya, Ukrayna, Yunanistan fuara katılacak ülkeler arasında yer alıyor. Fuar, yeni ve gelişmekte olan pazarlarda mevcut işbirliklerini büyütme ve işbirliği sağlama fırsatları sunuyor.” diye konuştu.

R+T Turkey, katılımcı ve ziyaretçileri için verimli bir ticaret platformu sunmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fuar, biri T.C. Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğü ve İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri) organizatörlüğünde düzenlenen Uluslararası Alım Heyeti Programı, bir diğeri ise Messe Stuttgart Ares Fuarcılık tarafından Yunanistan, Umman ve Dubai’de yürütülen Satın Almacı Programı olmak üzere iki uluslararası satın almacı programıyla bu yıl çeşitli ülkelerden delegasyonlara ev sahipliği yapacak.

Ayrıca, Messe Stuttgart Ares Fuarcılık’ın yanı sıra, Messe Stuttgart’ın dünya çapındaki temsilcilikleri ve ataşelikler aracılığıyla sürdürülen uluslararası pazarlama çalışmaları neticesinde Almanya, İspanya, Polonya, Sırbistan, Rusya, BAE, Fas, Ürdün başta olmak üzere birçok ülkeden fuara yoğun ziyaretçi kaydı gerçekleşiyor. Fuar boyunca R+T Turkey katılımcıları ile bir araya gelecek olan ziyaretçiler, en uygun ürün ve çözümler için yatırım kararlarını bu fuarda verecekler.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.10.2019 09:16
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