Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
Flaş Haber
Bir Atama Skandalı Daha!..
Kapat

Ülkeye Döviz Getirme Hamlesi!..

İktidar Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eylül ayında açılmasıyla birlikte yabancıya konut ve iş yerinin döviz kuru üzerinden satılmasını ve ihracat sayılmasını içeren bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

banner396

Ülkeye Döviz Getirme Hamlesi!..

İktidar Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eylül ayında açılmasıyla birlikte yabancıya konut ve iş yerinin döviz kuru üzerinden satılmasını ve ihracat sayılmasını içeren bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 20:09
Ülkeye Döviz Getirme Hamlesi!..

İktidar Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eylül ayında açılmasıyla birlikte yabancıya konut ve iş yerinin döviz kuru üzerinden satılmasını ve ihracat sayılmasını içeren bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun hazırladığı haber incelendiğinde; konu gayrimenkul sektörünün üç çatı derneği İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la ele alınarak görüşüldü.

Her iki bakanın da genel olarak düzenleme teklifine olumlu baktığı öğrenildi.

Bu kapsamda Türkiye'de sağlık hizmeti alan yabancıların bu hizmetlerinin döviz getirici kalem olmasından dolayı ihracat sayılmasının benzeri gibi, yabancıya konut ve işyeri satışlarının da yabancı para birimi ile olması ve ihracat sayılması üzerinde duruluyor. Yani bir başka deyiş ile sağlık hizmetinin ihracat sayılması konut ve iş yeri satışına örnek teşkil etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
ülkeye döviz getirme hamlesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük Müjde : 285 lira taksitle ev
Büyük Müjde : 285 lira taksitle ev
Türkiye'ye destek! Bir ülkeden daha dolar resti
Türkiye'ye destek! Bir ülkeden daha dolar resti
Bakan Elde Kalan Kurbanlıkların Kaç Liradan Alınacağını Açıkladı!..
Bakan Elde Kalan Kurbanlıkların Kaç Liradan Alınacağını Açıkladı!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim