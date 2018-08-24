Ülkeye Döviz Getirme Hamlesi!..

İktidar Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eylül ayında açılmasıyla birlikte yabancıya konut ve iş yerinin döviz kuru üzerinden satılmasını ve ihracat sayılmasını içeren bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun hazırladığı haber incelendiğinde; konu gayrimenkul sektörünün üç çatı derneği İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la ele alınarak görüşüldü.

Her iki bakanın da genel olarak düzenleme teklifine olumlu baktığı öğrenildi.

Bu kapsamda Türkiye'de sağlık hizmeti alan yabancıların bu hizmetlerinin döviz getirici kalem olmasından dolayı ihracat sayılmasının benzeri gibi, yabancıya konut ve işyeri satışlarının da yabancı para birimi ile olması ve ihracat sayılması üzerinde duruluyor. Yani bir başka deyiş ile sağlık hizmetinin ihracat sayılması konut ve iş yeri satışına örnek teşkil etti.

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