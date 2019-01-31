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Ulaştırma Bakanlığı'ndan Zam Açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün okurlarımıza " Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısı Büyük Zam" isimli haberimize istinaden açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada zam yapılmadığı, yeni ücret tablosunun sehven konulduğu açıklandı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Zam Açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün okurlarımıza " Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısı Büyük Zam" isimli haberimize istinaden açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada zam yapılmadığı, yeni ücret tablosunun sehven konulduğu açıklandı.

31 Ocak 2019 Perşembe 16:26
Ulaştırma Bakanlığı'ndan Zam Açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bugün okurlarımıza " Avrasya Tüneli Geçiş Ücretlerine Gece Yarısı Büyük Zam" isimli haberimize istinaden açıklamada bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada zam yapılmadığı, yeni ücret tablosunun sehven konulduğu açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle; "İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu” siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada Bakanlık tarafından yapılan sehven açıklamasının zama yapılan tepkiden kaynaklandığı yorumları yapıldı.

BUGÜN PAYLAŞILAN FİYATLAR ŞÖYLEYDİ

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.

Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL’ydi.

Doğruluk Payı isimli veri doğrulama sitesi tarafından Avrasya Tüneli ile Eiksund Tuneli arasındaki farkların araştırılması yapıldı.

İşte araştırmanın özeti;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Gece Yarısı Büyük Zam!
Avrasya Tüneli Geçiş Ücretine Gece Yarısı Büyük Zam!
Son Güncelleme: 31.01.2019 21:17
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