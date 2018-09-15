Ucuza Uçak Bileti Almak İçin Bilmeniz Gerekenler!..

Ucuz uçak biletini nasıl satın alacağınızı hakkında bir fikriniz yoksa seyahat etmek pahalı olabilir.

Uçuş maliyeti genellikle bir seyahatin en pahalı bölümüdür. Bu masraf nasıl düşürülür ve nasıl ucuz uçak bileti bulunur? gibi sorulara bu haberimizde değineceğiz. NTV'den Serdar Uzun ''5 senedir sürekli seyahat ediyorum ve bir sonraki uçuşunuzda tasarruf etmenizi sağlayacak tecrübeler edindim. Bunları sizinle paylaşacağım, bu şekilde seyahat noktanıza en uygun fiyatlarla ulaşacaksınız.'' ifadelerini kullanarak herkesin faydalanabileceği bilgiler paylaştı.

UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARINI KULLANIN!..

Uçak bileti arama motorlarını kullanmak hızlı ve kolay bir çözüm yolu sağlar ve en ucuz uçuşları bulmanızda size kolaylık sağlar. Uçak bileti arama motorları vazifesi gören siteler aynı anda bir çok farklı havayolu şirketinin satış yapan internet sitesinden bilet araması yapıyor, lokasyonlara göre fiyat haritaları, e-postayla ücret uyarıları ve daha fazlası gibi yararlı araçlar sunuyor.

Uçak bileti satın almadan önce birden fazla uçak bileti arama motorunu kullanarak bilet fiyatlarını karşılaştırmalı olarak kontrol etmelisiniz. Hangi sitenin size en iyi fiyatı ve en ucuz uçuşları göstereceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Anlık olarak değişen bilet fiyatlarında bilet arama motorları mükemmel performanslar sergiliyor.

Bazı uçak arama motorları şöyle;

- Skyscanner

- Momondo

- Kayak

- Google Flights

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN E-POSTA BÜLTENLERİNE ABONE OLUN!

Her hava yolu şirketi aynı zamanda kendi resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı da yapmaktadır. Aslında hava yolu şirketlerinin en çok tercih ettiği yöntem de budur zira diğer satış kanallarından yapılan bilet satışları için komisyon ödemesi yapabiliyorlar.

En uygun uçak bileti fırsatları havayollarının kendi siteleri üzerinden yapılan satışlardır. Kimi havayolları mail bültenine abone olanlara özel teklifler sunabiliyor, küçük promosyon kodları verebiliyor.

Havayollarının mail bültenlerine üye olarak kampanya zamanlarından anında haberdar olarak %50'ye varan indirimlerden faydalanarak uçak biletinizi en uygun fiyata alabilirsiniz.

SEYAHAT TARİHLERİNDE ESNEK DAVRANIN!..

Ucuz uçak bileti bulmak için en uygun zaman seyahat tarihinden 4 ile 10 hafta öncesinin uygun olacağını ifade eden uzmanlar uçuş için daha uygun fiyatlı olan günlerin ise Salı, Çarşamba ve Cumartesi günleri olduğuna vurgu yapıyorlar. Çünkü belirtilen bugünler de daha az yolcu oluyor ve bu yüzden ücretler de daha düşük oluyor.

Sabahın erken saatlerindeki uçuşlar ve gece uçuşları her zaman daha uygun fiyatlı olan uçuşlardır.

OCAK ve ŞUBAT AYLARINA DİKKAT!..

NTV'den Serdar Uzun en uygun uçuş zamanlarının Ocak ve Şubat aylarının olduğuna dikkat çekerek ''Şimdiye kadar gördüğüm en iyi uçuş fırsatları Ocak ve Şubat aylarındaydı. Amerika, Afrika ve Asya ülkelerine gidiş-dönüş uçuşları 500 dolar altı fiyatlara bulabilirsiniz'' ifadelerini kullanıyor.

O aylarda seyahat etmenize gerek yok, sadece Ocak ve Şubat aylarındaki erken rezervasyon uçuş fırsatlarını kaçırmayın ve biletinizi satın alın.

Turizm sezonun kapalı olduğu bu aylarda hava yolu şirketleri talepleri ve bilet satışlarını arttırmak için özel kampanyalar düzenliyor.

AYNI ŞEHRİN FARKLI HAVALİMANLARINI TERCİH EDİN!

Gideceğiniz şehirde ikinci bir havalimanı varsa bunu avantaja dönüştebilirsiniz. Aynı tarife, aynı güzergah için bazen alternatif havalimanlarında daha ucuza bilet bulunabiliyor.

Aktarma seçeneğini de kullanabilirsiniz, örneğin Adıyaman'a gidecekseniz Malatya'ya gidip oradan kısa bir otobüs yolculuğu ile yolunuzu biraz uzatıp maliyeti biraz kısabilirsiniz.

Kaynaklar; NTV

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