Üç Kamu bankasından taşıt için kredi indirimi!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.

Buna göre; Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.

Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak.

Tasit kredisi faizleri şu anda yüzde 1.40 civarinda.

HEDEF YERLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEK

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirdi. 3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-120 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.

Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 bandında uygulanacak.

SEKTÖRE HAREKETLİLİK GETİRMESİ HEDEFLENİYOR

Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek. Açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilerimize uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedeflenmektedir." denildi.

Anlaşmalı otomotiv firmaları şöyle:

Binek Araçlar: Honda, Hyundai, Renault Mais, Fiat

Ticari Araçlar: Fiat, Isuzu, Karsan, Temsa, Ford

ANLAŞMALI OTOMOTİV FİRMALARI

Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanyanın otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirmesi hedefleniyor.

Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı.

Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.

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