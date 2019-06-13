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Uber Türkiye'den çıkma kararı aldı

Dünyanın en büyük araç paylaşım uygulaması Uber'in Türkiye'den çıkma kararı taksi plakalarına doping etkisi yaptı. Plaka fiyatları iki haftada 400 bin TL arttı. İstanbul'da sarı taksi plakası fiyatları yeniden 1 milyon 600 bin lirayı aştı.

Uber Türkiye'den çıkma kararı aldı

Dünyanın en büyük araç paylaşım uygulaması Uber'in Türkiye'den çıkma kararı taksi plakalarına doping etkisi yaptı. Plaka fiyatları iki haftada 400 bin TL arttı. İstanbul'da sarı taksi plakası fiyatları yeniden 1 milyon 600 bin lirayı aştı.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
Uber Türkiye'den çıkma kararı aldı

Yolcu taşıma uygulaması Uber'in İstanbul'da XL araç faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması ve taksimetre ücretlerinde beklenen fiyat artışı, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen taksi plaka fiyatlarına 400 bin TL'lik doping etkisi yaptı.

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre, ticari taksilerdeki ÖTV indiriminin uzatılması ve taksimetre ücretlerinde beklenen tarife güncellemesi ile Uber'in İstanbul'da faaliyetlerine son vermesi taksici esnafının yüzünü güldürdü.

Özellikle Uber ile uzun zamandan beridir süren gerginlik ve uygulamanın çok sayıda vatandaş tarafından kullanılması yüzünden bir zamanlar 2 milyon bandına kadar dayanan taksi plaka fiyatları, 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar inmişti.

Mayıs ayının son haftasında taksiciler lehine başlayan olumlu plaka fiyatlarını yeniden yükselişe geçerek son 15 gün içerisinde 1 milyon 650 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

AKSU: RAKAM 1 MİLYON 850 BİN TL'YE KADAR ÇIKABİLİR

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber’in korsan taşımacılığa son vermesi ve taksimetre ücretlerinde beklenen fiyat artışının plaka değerlerini tekrardan 1 milyon 650 bin TL seviyesine çıkardığını belirtti.

Aksu bu rakamın 1 milyon 850 bin TL'ye kadar çıkabileceğini de söyledi.

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uber türkiye den çıkma kararı aldı
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