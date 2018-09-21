tuvalet ücretine dolar zammı isyan ettirdi

Dövizde yaşanan dkur algalanması nedeniyle birçok ürüne zam gelirken, fırsatçılar da bu dalgalanmayı kullanmayı sürdürüyor. İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Yamanlar Pazaryeri’nde de döviz kurundaki artış nedeniyle esnaf isyan ederken, onları isyan ettiren ürünlerdeki artış değil umumi tuvalet ücretinin dolardaki artış sebebiyle % 50 zamlanması. Esnaf dün sabah 1 TL vererek yararlandıkları umumi tuvaletin 1,5 TL olduğunu öğrenirken, görevlinin dolarda yaşanan artış sebebiyle bu zammı uygulandığını söylemesi üzerine esnaf isyan bayrağını çekti.

Dün sabah tuvalete girmek istediği sırada zammı öğrenen Servet Yıldırım isimli esnaf, yaşanan zammın dolardaki artış sebebiyle olmasından dolayı büyük bir şok yaşadığını belirtti. Yıldırım, “Sabah pazara geldiğimizde her zaman 1 TL vererek kullandığımız tuvaletin artık 1,5 TL olduğunu öğrendik. Bunun nedenini sorduğumuzda da görevli arkadaşımız dolardaki artış nedeniyle zam geldiğini söyledi. Biz de zabıtaya şikayette bulunduk ancak ilgilenmediklerini söylediler” dedi.

Yaşanan zam sebebiyle tuvalete girmediklerini kaydeden Yıldırım, “Kağıt ve sabunda artış yaşanması sebebiyle zam geldiğini söylediler. Bizler tuvalete giremiyoruz. Zaten tuvaletler de oldukça kötü durumda. Lavabolarımız leş gibi ve bakımsız” ifadelerini kullandı.

Tuvalet zammı nedeniyle vatandaşların arabaların arasına girerek ihtiyaçlarını giderdiğini dile getiren Filiz Kınık, “Tezgahım ile tuvalet arasında yaklaşık 20 metre var. Ben gün içinde kokudan duramıyorum. Üstüne bir de tuvalet ücretini 1.5 TL yaptılar. Hizmet yok ama para istiyorlar. Kadınlar ihtiyaçlarını gidermek için komşularına veya yakınlarının evlerine gidiyorlar. Erkekler de arabaların aralarına girip ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalıyorlar. Biz düzgün hizmet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaşar Kaya isimli esnaf da yapılan zammın fırsatçılık olduğunu dile getirerek, “Tuvaletlerde hijyen yoktu. Bunun yanında dolar yükseldi gerekçesiyle bir de zam yapıyorlar. Bunun adı fırsatçılık. Döviz kurundaki yaşanan dalgalanma sebebiyle tuvaletçi de bu fırsatı kaçırmak istemedi ve % 50 zam yaptı” şeklinde konuştu.

Kaynaklar; İHA - Sözcü

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