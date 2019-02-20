TÜSİAD'ın Başına İtalyan Geçti!

Simone Kaslowski, bugün düzenlenen genel kurul toplantısında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni başkanı seçildi. Kaslowski, görevi Erol Bilecik'ten devraldı.

Toplantıda 2019 — 2020 TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı da seçildi.

Tuncay Özilhan yeniden YİK Başkanı olurken, yardımcılıklara Ömer M. Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ, N. Ümit Boyner ve Ömer Aras seçildi. Üyeler ise Agah Uğur ve Tayfun Bayazıt oldu.

SİMONE KASLOWSKI KİMDİR?

1963 yılında İtalya'nın Torino şehrinde dünyaya gelen Simone Kaslowski, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul'da satış bölümünde göreve başladı.

ABD'de Clark Worcester Üniversitesi'nden mezun olan İtalyan asıllı iş insanı, 1995 yılında şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ni üstlendi.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Evli ve üç çocuk babası olan 56 yaşındaki iş insanı İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmekte.

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