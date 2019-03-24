Türkler Nelere Para Harcıyor? Ne Kadar Para Harcıyor? Ve Nasıl Alışveriş Yapıyor?

Picodi’den Çarpıcı İnternet Alışverişi Araştırması! Türkler Nelere Para Harcıyor? Ne Kadar Para Harcıyor? Ve Nasıl Alışveriş Yapıyor?