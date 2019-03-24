Türkler Nelere Para Harcıyor? Ne Kadar Para Harcıyor? Ve Nasıl Alışveriş Yapıyor?

Araştırmayı yapan www.picodi.com adlı web sitesi dünyanın birçok ülkesinde kampanyalarla insanların internet üzerinden alışveriş yapmasını teşvik ediyor.
Türklerin alışveriş alışkanlıklarını araştıran web sitesinin dosyası oldukça ilginç bilgilerle dolu. Gelin göz atalım!
- Kadınlar ve erkekler neredeyse aynı oranda alışveriş yapıyorlar. %51 erkekler ve %49 kadınlar.
- Alışverişlerde masaüstü bilgisayarları kullanmayı tercih ediyoruz. Alışverişlerin %36’sı cep telefonundan, %62’si masaüstü bilgisayardan ve yalnızca %2’si tabletlerden yapılmış.
- İnternet alışverişlerinin %45’i 25-34 yaş aralığı tarafından yapılıyor. %27’si 18-24 yaş grubu, 35-44hyaş grubunun oranı ise %18.
- Yılın en yoğun alışveriş yapılan ayı Kasım. Ortalama 363 TL harcama yapılan bu ayı 298 TL ile Ekim ve 225 TL ile Aralık ayları takip ediyor. Kasım ayının birinci olmasının sebebi ise kuvvetle muhtemel ‘Black Friday’ kampanyaları. Ocak ise en az alışveriş yapılan ay. Ortalama 171 TL alışveriş yapılıyor.
- Günlere göre alışverişlerin %18’i Pazar günleri yapılmış. Ve genellikle alışverişleri akşam yapmayı tercih ediyoruz.
- Türklerin internet alışverişlerinde en popüler kategoriler ise sırası ile giyim kuşam, ayakkabılar, kitaplar, hazır yemek alışverişi ve seyahat oldu.