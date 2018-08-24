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Türkiye'ye destek! Bir ülkeden daha dolar resti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ekonomisine yönelik ekonomik yaptırımları ve manipüle edici atraksiyonlarına karşı, başta Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda Türkiye'ye destek mesajları ve açıklamaları gelmişti. Bu mesajlar ve açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Fas'ta alimler, gazeteciler ve halk, "Türk lirasına destek ve Amerika Birleşik Devletlerinin ürünlerini boykot" kampanyası başlattı.

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Türkiye'ye destek! Bir ülkeden daha dolar resti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ekonomisine yönelik ekonomik yaptırımları ve manipüle edici atraksiyonlarına karşı, başta Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda Türkiye'ye destek mesajları ve açıklamaları gelmişti. Bu mesajlar ve açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Fas'ta alimler, gazeteciler ve halk, "Türk lirasına destek ve Amerika Birleşik Devletlerinin ürünlerini boykot" kampanyası başlattı.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:58
Türkiye'ye destek! Bir ülkeden daha dolar resti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ekonomisine yönelik ekonomik yaptırımları ve manipüle edici atraksiyonlarına karşı, başta Arap ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanından çok sayıda Türkiye'ye destek mesajları ve açıklamaları gelmişti. Bu mesajlar ve açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Fas'ta alimler, gazeteciler ve halk, "Türk lirasına destek ve Amerika Birleşik Devletlerinin ürünlerini boykot" kampanyası başlattı.

ABD Başkanı Trump ve ABD yönetiminin Türkiye'ye, Türk Bakanlarına ve Türkiye ekonomisine yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararının ardından sosyal medya üzerinden Türkiye'ye ve Türk lirasına destek kampanyası başlatan Faslılar, Türk ürünlerinin satın alınması ve Türkiye'ye seyahat çağrıları yaparak Türkiye'ye olan desteklerini açıkladılar.

Türkiye'yle ilgili çalışmalar yapan Faslı araştırmacı İdris Bıvanu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlatılan bu kampanyanın Fas halkının siyasi bilinç düzeyini yansıttığını söyledi.

Bıvanu, "Türkiye şu anda hegemonyadan kurtulmak ve özgür olmak isteyen halklar için bir model teşkil ediyor. Türkiye'nin ABD hegemonyasına karşı tercihlerinin desteklenmesinde gösterilen sınırsız empati bu durumu gözler önüne seriyor" dedi.

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Son Güncelleme: 24.08.2018 23:49
Anahtar Kelimeler:
türkiye ye destek ülkeden daha dolar resti
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okuyucu 2 saat önce

Darısı BAE ve Arabistan'ın başına.. Pek sanmıyorum ama :/

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