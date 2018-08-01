Ortanca Belediyesi'nin başlattığı projenin adı Türkiye'nin En İyi olarak geçiyor. Temmuz ayı boyunca başvuruları kabul eden Ortanca Belediyesi'nin başlattığı Türkiye'nin en iyi işi projesinde 1 Ağustos 2018 ile 31 Ağsutos 2018 tarihleri arasında verilen görev yerlerindeki verilen görevleri yaparak projenin sonunda 30 bin Türk Lirası ödül alacak.

Projeye 10 bine yakın başvuru alında ve başvuranlar arasından Efe Tanay isimli genç seçildi. Efe Tanay Türkiye'nin En İyi İşi'ne bugün başladı. Mesaisi bugün başlayan Efe Tanay Ortaca Belediyesince, Dalyan ve Sarıgerme destinasyonunu tanıtabilmek için organize edilen görevleri gerçekleştirecek.

27 farklı dünya ülkesinden başvuruların kabul edildiği projede 8 bin 235 kişi arasından profesyonel turist ünvanı ile seçilen Efe Tanay isimli genç, sabah saatlerinde, projenin yürütücülüğünü üstlenen reklam ajansı yetkilileri ile Dalyan Mahallesindeki iskeleye gelerek mesaisine başladı. Dalyan Kanalı’nda tekne turu yapan Profesyonel Turist Efe Tanay, tarihi kaya mezarları manzarası önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Caretta Carettalar ile ünlü İztuzu Plajı’nda denize girdi. Gördüklerini cep telefonu ile fotoğraflayan Efe Tanay’ı yerli ve yabancı turistlerde ilgiyle izledi.

İztuzu’nun ardından Delikli Ada, Alagöl ve Köyceğiz Gölünü görme fırsatı bulan profesyonel turist Tanay, bölgenin doğasına hayran kaldığını söyledi.

Projeyi, Dalyan ve çevresinin tanıtımı için iyi bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Efe Tanay, “bestjobinturkey sosyal medya hesaplarımızdan bölgenin güzelliklerini takipçilerimiz ile paylaşacağız. Ayrıca, Dalyan’ın ne kadar eğlence, aktivite dolu olduğunu göstereceğiz. El değmemiş, dünya çapında ödül almış plajlarını, Caretta Carettalarını, kaya mezarlarını ve birçok farklı yönünü paylaşacağız.” diye konuştu.