Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Açıklandı!..

Capital Dergisi'nin her yıl açıkladığı Türkiye'nin En Büyük Şirketleri listesi açıklandı. Listedeki şirketlerin büyük çoğunluğu Enerji sektörüne ait olması dikkatlerden kaçmıyor.

Capital Dergisi'nin her yıl açıkladığı en büyük şirketler listesinin ilk sırasında TÜPRAŞ yer aldı.

TÜPRAŞ'ın ardından en büyük şirketler sıralamasında Türk Hava Yolları (THY) ikinci sırada yerini alırken, Petrol Ofisi üçüncü sırada kendine yer buldu.

En Büyük Şirketler Listesinde ilk 10'a girenler şirketler şöyle; : TÜPRAŞ, THY, Petrol Ofisi, OPET, Ford, BİM, Arçelik, Shell, Ereğli Demir Çelik ve Türk Telekom

İşte listenin üst sıralarında yer alan o firmalar:

TÜPRAŞ

1-Firma Adı: Tüpraş

2017 Sırası: 1

2016 Sırası: 1

Ciro (TL): 53.948.110.000

Çalışan Sayısı: 5.816

Sektör: Enerji Petrol

İl: Kocaeli

TÜRK HAVA YOLLARI

2-Firma Adı: Türk Hava Yolları

2017 Sırası: 2

2016 Sırası: 3

Ciro (TL): 39.779.000.000

Çalışan Sayısı: 30.453

Sektör: Ulaştırma

İl: İstanbul

PETROL OFİSİ

3-Firma Adı: Petrol Ofisi

2017 Sırası: 3

2016 Sırası: 2

Ciro (TL): 38.515.919.203

Çalışan Sayısı: 844

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

OPET

4-Firma Adı: Opet Petrolcülük

2017 Sırası: 4

2016 Sırası: 4

Ciro (TL): 28.391.083.872

Çalışan Sayısı: 866

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

FORD

5- Firma Adı: Ford Otosan

2017 Sırası: 5

2016 Sırası: 6

Ciro (TL): 25.341.290.000

Çalışan Sayısı: 11.133

Sektör: Otomotiv

İl: İstanbul

BİM

6- Firma Adı: Bim Birleşik Mağazalar

2017 Sırası: 6

2016 Sırası: 5

Ciro (TL): 24.779.408.000

Çalışan Sayısı: 42.378

Sektör: Perakende

İl: İstanbul

ARÇELİK

7- Firma Adı: Arçelik

2017 Sırası: 7

2016 Sırası: 9

Ciro (TL): 20.840.613.000

Çalışan Sayısı: 29.763

Sektör: Elektrik Elektronik

İl: İstanbul

SHELL

8- Firma Adı: Shell&Turcas Petrol

2017 Sırası: 8

2016 Sırası: 7

Ciro (TL): 19.567.578.000

Çalışan Sayısı: 569

Sektör: Enerji Petrol

İl: İstanbul

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

9- Firma Adı: Ereğli Demir Çelik

2017 Sırası: 9

2016 Sırası: 14

Ciro (TL): 18.643.914.000

Çalışan Sayısı: 11.844

Sektör: Demir çelik

İl: İstanbul

TÜRK TELEKOM

10- Firma Adı: Türk Telekom

2017 Sırası: 10

2016 Sırası: 8

Ciro (TL): 18.139.554.000

Çalışan Sayısı: 34.502

Sektör: Telekom

İl: İstanbul