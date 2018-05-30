Türkiye'nin En Büyük Firması Açıklandı!

İstanbul Sanayi Odası 500 Büyük Sanayi Kuruluşu'ndan oluşan listeyi açıkladı. 2017 senesinin en büyük şirketi TÜPRAŞ oldu. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 araştırması İSO tarafından açıklandı.

Buna göre 2017 yılının zirvesinde 51.1 milyar TL üretimden satışlar ile TÜPRAŞ yer alırken, ikinci sırada Ford Otomotiv, üçüncü sırada Toyota Otomotiv yer aldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan sonuçlarla ilgili, "Bu sene 50. yılını kutladığımız İSO 500 araştırması, sanayimizin geçen yılın son çeyreğinden bu yana içine girdiği yatırım eğilimi ve motivasyonunun bir an önce realize edilmesi gerçeğini ortaya koydu. Finansal istikrarda bir sorun yaşanmadığı takdirde sanayimizin ülke ekonomisine katkılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

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