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Türkiye'nin elindeki dolar miktarı ne kadar? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunan dolar miktarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekici olma özelliği taşıyarak iş dünyası tarafından dikkatle takip edildi.

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Türkiye'nin elindeki dolar miktarı ne kadar? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunan dolar miktarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekici olma özelliği taşıyarak iş dünyası tarafından dikkatle takip edildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 19:04
Türkiye'nin elindeki dolar miktarı ne kadar? Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunan dolar miktarını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları dikkat çekici olma özelliği taşıyarak iş dünyası tarafından dikkatle takip edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de dolar ve euro'daki yükselişker ve dalgalanmalar için önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz geldiğimizde, 27.5 milyar dolar vardı. Başbakanlık döneminde 136 milyar... Şimdi düşmüş, 102'ye düşebilir, tekrar çıkar, kazanan da harcayan da biziz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin elindeki dolar miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini hedef alan tehditkar söylemleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump'ı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Milli Gazete

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Son Güncelleme: 11.08.2018 19:22
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Tolga 10 dakika önce

İstifa et sayın başkan seçtik beceremedin bu hale getiren sensin her yetki elinde hızlı kararlar alabiliosun ama yine de durduramıyorsun bence artık bırak

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