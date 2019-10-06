Türkiye’den dünyaya 600 milyon ayakkabı

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) işbirliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı’nın (TASEV) destekleri ile düzenlenen AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, bu yıl da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılandı. 60 bin metrekarelik alanda 500’e yakın firmanın 1.000’in üzerinde markasını sergilediği fuarı 30 binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti.

10 binlerce ayakkabı dünya trendini belirledi

Kendi alanında Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan AYMOD’da Dünya trendini belirleyen 10 binlerce ayakkabı ilk kez profesyonel alıcıların beğenisine sunuldu. Potansiyel ticaret fırsatlarının sunulduğu fuar, yapılan ikili görüşmelerle birlikte milyarlarca dolarlık iş bağlantılarına sahne oldu. Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılayan fuarda, kadın-erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni model sergilendi. Fuara Rusya, İtalya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan, Ürdün, Macaristan, Çekya, Karadağ ve Lübnan’ın da olduğu ülkelerden 30 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

Sürpriz isim Kobi Levi oldu

AYMOD Fuarı, yerli ve yabancı dünyaca ünlü tasarımcıların katıldığı T-Talks seminerlerine de ev sahipliği yaptı. Ayakkabıda sürdürülebilir ürünlerin gelecekte sağlayacağı faydalar, yeni tasarımlar, yeni trendler ve sektörün ekonomisinin tartışmaya açıldığı fuarın bu yılki sürpriz Lady Gaga’nın da ayakkabı tasarımcısı olan Kobi Levi oldu. Fuar süresince sıra dışı tasarımlarının yer aldığı “Artistik Ayakkabılar” koleksiyonunu sergileyen Kobi Levi, aynı zamanda T-Talks seminerinde ayakkabı sanatına dair serüvenini anlattı. T-Talks seminerlerinde ayrıca Türkiye Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımcıları Birliği Kurucusu Ahmet Baytar “Tasarım ve İlham Aldığı Akımlar”, Ayakkabı Tasarımcısı Sezgi Beşli “Global Pazarda ve Türkiye’de Markalaşma”, Ayakkabı Tasarımcısı Beste Cercis “Ekosistemdeki Sürdürülebilirliğin Bilinci: Muz Lifi Tabanlar”, ECOALF‘in Ayakkabı Direktörü Miguel Pomares “ECOALF: Çünkü Gezen B yok”, Ayakkabı Tasarım Eğitmeni Pınar Ergün ise “2020 Ayakkabı Trendleri ve Ayakkabı Sektörünün Geleceği” başlıklı birer sunum gerçekleştirdiler.

Plastik poşetlerden ayakkabı ve çantalar

Fuarda ayrıca Hollanda’dan gelen dünyaca ünlü tasarımcılar “Sürdürebilirlik ve Döngüsel Ekonomi” konsepti ile eserlerini sergilediler. Dünyaca ünlü Hollandalı tasarımcıların sakızdan, plastikten ve bitkisel ürünlerden tasarladıkları ayakkabılar ziyaretçileri hayran bıraktı. Tasarımcı Mimar Eylem Pala Uluğ da aynı konsept içerisinde kendisine ait yöntemlerle atık plastik poşetleri kullanarak, vintage ayakkabıları yeniden yorumladığı koleksiyonunu tanıttı. Fuarda ayrıca Konyalı ayakkabı ustası Zahit Okurlar tarafından imal edilen, Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yerini almış 455 numaralı dünyanın en büyük ayakkabısı da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.