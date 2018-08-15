Türkiye'den ABD ürünlere ek vergi! Yüzde 100 artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Cumhurbaşkanlığı Kararlarında "ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasına dair kararda değişiklik yapılmasına ilişkin karar" başlıklı karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete yayımlanan karara göre, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere ek vergi getirilerek yüzde 100 oranında artırıldı ve ABD'ye aynı yöntemle misilleme yapıldı. Kararda, "Bu maddenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu değişilik kararından önceki ek mali yükümlülük oranları uygulanır" denildi.

Bugün yürürlüğe giren kararda ek mali yükümlülük oranları; sert kabuklu meyvelerde yüzde 20, pirinçte yüzde 50, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içeceklerde yüzde 140, yaprak tütün ve tütün dökümlerinde yüzde 60, taşkömürü ile ondan elde edilen briket, toprak ve benzeri yakıtlarda yüzde 13.7, taşkömürü, linyit ve turbodan elde edilen kömürlerde yüzde 10, güzellik veya makyaj müstahzaları ve cilt bakımı için kullanılan müstahzalarda yüzde 60, yakmaya mahsus ağaçlarda yüzde 10, el yapısı kağıt ve kartonlarda yüzde 20, birincil elyaf, kağıt ve kartonlarında yüzde 20, otomotiv ürünlerinde yüzde 120 oranında artırıldı.

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