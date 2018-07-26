Türkiye'deki Suriyeliler'in Kurduğu Şirket Sayısı Şaşırttı!..

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize göç eden Suriyeliler'in Türkiye'de kurduğu şirket sayısı ortaya çıktı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre son 7 yılda Suriyelilerin resmi olarak kurduğu şirket sayısı 7 binin üzerine çıktı. Gayri resmi kurulan iş yerleri de dikkate alındığında Suriyeli işletme sayısı 10 bin rakamını aşmaktadır.

2011 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye göç etmeye başlayan Suriyeliler ilk etapta Suriye sınırına yakın olan Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana gibi illere göç ederken daha sonra tüm Türkiye'ye büyük bir hızla yayıldılar. Hatta Türkiye'de yaşamın içerisine o kadar karıştılar ki, büyük bir çoğunluğu Türk vatandaşlığına geçtiler.

Bu durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Özellikle bayramlarda Suriye'ye dönen, bayram bittikten sonra tekrar Türkiye'ye gelen Suriyeliler için - madem savaş tehlikesi var, ölüm tehlikesi var, bayramda da gitmesinler - şeklinde tepkilere neden oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu resmi şirket sayısı 7243 olurken bu rakamın gayri resmi işletmeler dikkate alındığında 10000'in üzerinde bir rakama ulaştığı ifade ediliyor.

Türkiye'de Suriye sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğu İstanbul'da yer alıyor.

Bu rakamlarla Suriyeliler Türkiye’de, her yıl yeni şirket kuran yabancılar arasında 1. sırada yer alıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri ile TÜİK verileri arasında mukayeseli inceleme yaparak oluşturduğu rapora göre, son 6 ayda Suriyeliler tarafından açılan firma sayısı 778. Şirketlerin toplam sermayesi 195 milyon 835 bin lira. Suriye Ortak Sermayesi ise 119 milyon 343 bin 550 lira. Ocak – Haziran 2018 tarihleri arasında Suriyeliler en çok İstanbul’da işletme açtı. Kent genelinde 473 ayrı firmanın kurulduğu tespit edildi. İstanbul’u 182 firma ile Mersin, 43 firma ile Bursa, 41 firma ile Hatay, 28 firma ile Kilis, 3 firma ile Şanlıurfa, 1’er firma ile Sakarya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Isparta takip etti.

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