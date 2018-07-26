Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Türkiye'deki Suriyeliler'in Kurduğu Şirket Sayısı Şaşırttı!..

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize göç eden Suriyeliler'in Türkiye'de kurduğu şirket sayısı ortaya çıktı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre son 7 yılda Suriyelilerin resmi olarak kurduğu şirket sayısı 7 binin üzerine çıktı. Gayri resmi kurulan iş yerleri de dikkate alındığında Suriyeli işletme sayısı 10 bin rakamını aşmaktadır.

banner396

Türkiye'deki Suriyeliler'in Kurduğu Şirket Sayısı Şaşırttı!..

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize göç eden Suriyeliler'in Türkiye'de kurduğu şirket sayısı ortaya çıktı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre son 7 yılda Suriyelilerin resmi olarak kurduğu şirket sayısı 7 binin üzerine çıktı. Gayri resmi kurulan iş yerleri de dikkate alındığında Suriyeli işletme sayısı 10 bin rakamını aşmaktadır.

26 Temmuz 2018 Perşembe 15:14
Türkiye'deki Suriyeliler'in Kurduğu Şirket Sayısı Şaşırttı!..

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize göç eden Suriyeliler'in Türkiye'de kurduğu şirket sayısı ortaya çıktı. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre son 7 yılda Suriyelilerin resmi olarak kurduğu şirket sayısı 7 binin üzerine çıktı. Gayri resmi kurulan iş yerleri de dikkate alındığında Suriyeli işletme sayısı 10 bin rakamını aşmaktadır.

2011 yılının Mayıs ayında Türkiye'ye göç etmeye başlayan Suriyeliler ilk etapta Suriye sınırına yakın olan Hatay, Kilis, Gaziantep, Adana gibi illere göç ederken daha sonra tüm Türkiye'ye büyük bir hızla yayıldılar. Hatta Türkiye'de yaşamın içerisine o kadar karıştılar ki, büyük bir çoğunluğu Türk vatandaşlığına geçtiler.

Bu durum vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanıyor. Özellikle bayramlarda Suriye'ye dönen, bayram bittikten sonra tekrar Türkiye'ye gelen Suriyeliler için - madem savaş tehlikesi var, ölüm tehlikesi var, bayramda da gitmesinler - şeklinde tepkilere neden oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu resmi şirket sayısı 7243 olurken bu rakamın gayri resmi işletmeler dikkate alındığında 10000'in üzerinde bir rakama ulaştığı ifade ediliyor.

Türkiye'de Suriye sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğu İstanbul'da yer alıyor.

Bu rakamlarla Suriyeliler Türkiye’de, her yıl yeni şirket kuran yabancılar arasında 1. sırada yer alıyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verileri ile TÜİK verileri arasında mukayeseli inceleme yaparak oluşturduğu rapora göre, son 6 ayda Suriyeliler tarafından açılan firma sayısı 778. Şirketlerin toplam sermayesi 195 milyon 835 bin lira. Suriye Ortak Sermayesi ise 119 milyon 343 bin 550 lira. Ocak – Haziran 2018 tarihleri arasında Suriyeliler en çok İstanbul’da işletme açtı. Kent genelinde 473 ayrı firmanın kurulduğu tespit edildi. İstanbul’u 182 firma ile Mersin, 43 firma ile Bursa, 41 firma ile Hatay, 28 firma ile Kilis, 3 firma ile Şanlıurfa, 1’er firma ile Sakarya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Isparta takip etti.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.07.2018 17:15
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli şirketlerSuriyeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Memo 2 saat önce

Ben halen işsizlikten evlenemedim ve 6 yıldır atama bekliyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2 saat önce

onlar şirket kursun kendi adamları çalıştırsın bizim ekonomimizden yararlansın üstüne maaş alsın bizde yıllarca işsiz işsiz ortalıkta dolaşalım üstüne 20 bin tl kyk kredi borcuyla...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ahmet 12 dakika önce

Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan denetimler ve vergiler Suriyeli sirket sahiplerine uygulanıyor mu?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Ekmeğe Zam Geldi!.. Sosyal Medya Ayakta!..
Ekmeğe Zam Geldi!.. Sosyal Medya Ayakta!..
O Paralar Bugün Yatırılıyor
O Paralar Bugün Yatırılıyor
Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti
Sağlık çalışanlarına müjde! Komisyondan geçti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim