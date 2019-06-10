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TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ELEKTRİK TÜKETİMİ 2855 kWh OLDU

Son veriler incelendiğinde Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketimi 2855 kWh olarak görülürken, bu rakamın Kanada’da 15,546 kWh olduğu saptandı.

TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ELEKTRİK TÜKETİMİ 2855 kWh OLDU

Son veriler incelendiğinde Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketimi 2855 kWh olarak görülürken, bu rakamın Kanada’da 15,546 kWh olduğu saptandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:42
TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN ELEKTRİK TÜKETİMİ 2855 kWh OLDU

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, elektrik tüketimi ile alakalı yapılan araştırma verilerini inceledi. Ajans Press’in World Bank verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’deki kişi başına düşen elektrik tüketiminin 2855 kWh olarak görüldü. Bu rakam en yüksek Kanada’da saptanırken, burada kişi başına düşen elektrik tüketim miktarının 15,546 kWh olduğu kaydedildi. Kanada’dan sonra ABD ikinci sırada gelirken, elektrik tüketim miktarının 12,994 kWh olduğu belirlendi. Avustralya’da ise kişi başına düşe elektrik tüketim miktarı 10,071 kWh olurken, Nijerya’nın 144 kWh tüketim miktarıyla listenin son sırasında yer aldığı belirlendi.

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2016 yılından bugüne “elektrik” başlığı altında 361 bin 713 haber çıkışı tespit edilirken, son yıllarda elektrik tüketim fiyatlarının artışı meydanında gündeminde yer aldı.

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