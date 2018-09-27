Türkiye'de İş Yeri Açan Suriyeliler 100 Bin Kişi Çalıştırıyor

Sadece son 12 ayda Suriyeliler tarafından resmi olarak 1000'den fazla işletme açıldığı bildirilirken bu sayı her iş günü Türkiye'de neredeyse her dört Suriyeli'den 1 iş yeri kurması anlamı taşıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli sivil toplum kuruluşu Building Markets'in hazırladığı rapora göre, gayri resmi ve kayıt dışı işletmelerle birlikte ele alındığında, Türkiye'deki Suriyeli şirketlerin toplam sayısı 10 binin üzerine çıktığı görülüyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin verilerine dayanarak hazırladığı analiz raporuna göre, 2010 — 2017 yılları arasında 6 bin 589 Suriye sermayeli şirket kuruldu. Aynı dönem içinde Suriye ortaklı şirketlerin toplam ortak sermayesi 179 milyon Türk Lirasına kadar ulaştı.

‘2018 OCAK 2018 TEMMUZ AYLARINDA, SURİYELİLER 937 ŞİRKET KURDU'

Yine Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Suriye sermayeli şirketler bültenine göre, Ocak - Temmuz 2018'de Suriye sermayeli 937 şirket kuruldu.

Euronews'ten Gonca Yağcı'nın haberine göre, 2011 yılına bakıldığında, Suriyeli işletmeler Türkiye'deki yabancı sermayeli işletmelerin sadece % 2'sini oluşturuyordu. Fakat bugün bu oran % 20'ye kadar yükseldi.

Suriyeli işletmelerin illere göre ve sektörel dağılımına ilişkin veriler 2017 yılının ilk döneminden itibaren yayınlanmaya başladı.

Bu tarihten itibaren, Suriyeliler tarafından resmi olarak kurulan tüm işletmelerin yaklaşık % 94'ü İstanbul, Bursa, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te bulunuyor.

Bu işletmeler sırasıyla en çok toptan ve perakende ticaret, inşaat, imalat ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyor.

SURİYELİLERİN İŞ YERLERİ KÜÇÜK VE ORTA İŞLETME BOYUTUNDA

Rapora göre, genellikle küçük ve orta ölçekli işletme boyutunda olan bu şirketlerde ortalama 9.4 kişi istihdam ediliyor.

Suriyeliler geçici koruma statüsünde izin alarak Türkiye'de çalışabiliyor. Toplam istihdamları ise 100 bin kişiye yaklaşıyor.

Building Markets'in raporundaki tahminlere göre, Suriyeliler 2011 yılından bu yana Türk ekonomisine 1 — 1,15 milyar dolar veya kişi başına 290-330 dolarlık yatırım yaptı. Raporda verilen tahminlere göre, Türkiye'de 750 bin ile 950 bin kadar kayıtdışı çalışan Suriyeli bulunuyor.

SURİYELİLERİN KURDUĞU İŞLETMELERİN MÜŞTERİSİ DE SURİYELİ

Suriyeliler kendileri ve diğer sığınmacılar için iş, geçim ve mali bağımsızlık sağlayan işletmeler kuruyorlar.

Restoran ve fırınlardan günlük ihtiyaç malzemeleri satan küçük dükkânlara kadar, Suriyeli girişimciler mültecilere kendi ülkelerinde alışkın oldukları ürünleri satıyor. Bu dükkanlardan da yine çoğunlukla Suriyeli, Türkçe konuşamayan ya da Türk dükkânlarından alışveriş yapamayanlar alışveriş yapıyor.

TÜRK ESNAF İLE SURİYELİ ESNAF ÇATIŞMA HALİNDE

Küçük ve yerel işletme sahiplerinin şikayet ettikleri en önemli konu kayıt dışı Suriyeli işletmelerin vergi denetimleri, sağlık düzenlemeleri veya belediye zabıtalarının denetimine tabi olmamaları.

Ayrıca, Suriyelilerin kamu hizmetlerine getirdiği baskılar ve Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde yaşanan rekabet yüzünden yerli esnaf endişe ve hoşnutsuzluk hissediyor.

Türk iş topluluğu için algılanan olumsuzlukların en önemlileri; gayriresmî ekonominin büyümesi, haksız rekabet ve yükselen işsizlik oranları.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) yaptığı bir değerlendirmeye göre Türk iş insanları ‘daha çok eğitim, dil ve mesleki eğitime ve ekonomide olumsuz etkilerden kaçınmaya ve daha çok entegrasyona yönelik gerekli düzenlemelere' olan ihtiyacı vurguluyor.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTEYEN SURİYELİLER ÇOĞUNLUKTA

Building Markets'in 230 Suriyeli işletmeyle yaptığı ankette "savaş bittiğinde ve şartlar geliştiğinde işletmelerini Suriye'ye taşıyıp taşımayacakları" sorulduğunda, % 76'sı işletmelerini hem Türkiye'de tutacağını hem de ayrıca Suriye'ye açacağını belirtirken % 11'i ise Türkiye'de kalıp işletmelerini büyütmeyi planladıklarını belirtti. Sadece % 13'lük bir kısım Suriye'ye döneceği cevabını verdi.

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