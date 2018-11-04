ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile yükselen döviz kuru en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ötv ve kdv indirimi yapıldığını açıklaması üzerine yeniden hareketlenen otomotiv sektöründe tüm dengeler değişti. Neredeyse 20- 30 bin liralık indirimler yapılan otomotiv dünyasında Türkiye'de en çok hangi araçların satıldığı sorusunu gündeme getirdi. KPSS CAFE olarak Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı haberini hazırladık.
MARKA: LAMBORGHINI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 2
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 4
MARKA: BENTLEY
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 12
MARKA: ASTON MARTIN
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 12
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 17
MARKA: FERRARI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11
MARKA: INFINITI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 18
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 90
MARKA: SMART
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 26
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 104
MARKA: MASERATI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 40
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 49
MARKA: LEXUS
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 47
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 74
MARKA: JAGUAR
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 138
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 286
MARKA: ALFA ROMEO
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 165
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 267
MARKA: DS
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 206
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 89
MARKA: SSANGYONG
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 286
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 531
MARKA: PORSCHE
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 498
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 537
MARKA: KARSAN
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 737
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.178
MARKA: MAZDA
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 831
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.067
MARKA: MINI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 854
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.041
MARKA: LAND ROVER
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 921
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.462
MARKA: SUBARU
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.109
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.195
MARKA: IVECO
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.218
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.925
MARKA: ISUZU
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.575
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.844
MARKA: JEEP
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.580
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.781
MARKA: SUZUKI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.932
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.118
MARKA: MITSUBISHI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 3.262
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.027
MARKA: MITSUBISHI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 3.262
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.027
MARKA: KIA
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 7.579
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11.616
MARKA: SEAT
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8.776
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.059
MARKA: AUDI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 9.647
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 16.135
MARKA: BMW
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı:10.047
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.667
MARKA: BMW
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı:10.047
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.667
MARKA: SKODA
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 16.545
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 18.479
MARKA: OPEL
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17.485
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 34.044
MARKA: NISSAN
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17.533
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 24.996
MARKA: MERCEDES-BENZ
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 19.500
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 27.198
MARKA: HONDA
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 22.435
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 20.355
MARKA: PEUGEOT
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 22.738
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 29.486
MARKA: DACIA
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 23.366
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 36.197
MARKA: TOYOTA
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 24.838
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 33.526
MARKA: HYUNDAI
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 28.949
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 40.406
Fiat ikincilikten dördüncülüğe indi
MARKA: FIAT
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.235
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 89.791
MARKA: VOLKSWAGEN
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.340
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 88.251
2017 yılının 10 ayında dördüncü sırada olan Ford, 2018'in aynı döneminde ikinciliğe yükseldi.
MARKA: FORD
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.700
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 81.467
Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 68 bin 135 bin adetlik satışla Renault, liderliğini korumaya devam etti.
MARKA: RENAULT
Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 68.135
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 97.238
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 485 bin 27 olarak gerçekleşen toplam pazar, 2017 yılının aynı dönem aralığına göre % 32,6 daraldı.
Kaynaklar; ODD - Hürriyet
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