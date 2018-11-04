ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile yükselen döviz kuru en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ötv ve kdv indirimi yapıldığını açıklaması üzerine yeniden hareketlenen otomotiv sektöründe tüm dengeler değişti. Neredeyse 20- 30 bin liralık indirimler yapılan otomotiv dünyasında Türkiye'de en çok hangi araçların satıldığı sorusunu gündeme getirdi. KPSS CAFE olarak Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı haberini hazırladık.

MARKA: LAMBORGHINI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 2

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 4

MARKA: BENTLEY



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 12

MARKA: ASTON MARTIN



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 12

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 17

MARKA: FERRARI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11

MARKA: INFINITI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 18

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 90

MARKA: SMART



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 26

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 104

MARKA: MASERATI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 40

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 49

MARKA: LEXUS



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 47

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 74

MARKA: JAGUAR



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 138

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 286

MARKA: ALFA ROMEO



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 165

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 267

MARKA: DS



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 206

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 89

MARKA: SSANGYONG



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 286

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 531

MARKA: PORSCHE



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 498

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 537

MARKA: KARSAN



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 737

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.178

MARKA: MAZDA



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 831

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.067

MARKA: MINI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 854

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.041

MARKA: LAND ROVER



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 921

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.462

MARKA: SUBARU



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.109

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.195

MARKA: IVECO



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.218

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.925

MARKA: ISUZU



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.575

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.844

MARKA: JEEP



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.580

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.781

MARKA: SUZUKI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.932

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.118

MARKA: MITSUBISHI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 3.262

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.027

MARKA: MITSUBISHI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 3.262

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.027

MARKA: KIA



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 7.579

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11.616

MARKA: SEAT



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8.776

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.059

MARKA: AUDI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 9.647

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 16.135

MARKA: BMW



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı:10.047

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.667

MARKA: BMW



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı:10.047

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.667

MARKA: SKODA



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 16.545

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 18.479

MARKA: OPEL



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17.485

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 34.044

MARKA: NISSAN



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17.533

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 24.996

MARKA: MERCEDES-BENZ



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 19.500

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 27.198

MARKA: HONDA



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 22.435

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 20.355

MARKA: PEUGEOT



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 22.738

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 29.486

MARKA: DACIA



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 23.366

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 36.197

MARKA: TOYOTA



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 24.838

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 33.526

MARKA: HYUNDAI



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 28.949

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 40.406

Fiat ikincilikten dördüncülüğe indi



MARKA: FIAT



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.235

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 89.791

MARKA: VOLKSWAGEN



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.340

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 88.251

2017 yılının 10 ayında dördüncü sırada olan Ford, 2018'in aynı döneminde ikinciliğe yükseldi.



MARKA: FORD



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.700

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 81.467

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 68 bin 135 bin adetlik satışla Renault, liderliğini korumaya devam etti.



MARKA: RENAULT



Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 68.135

Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 97.238



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 485 bin 27 olarak gerçekleşen toplam pazar, 2017 yılının aynı dönem aralığına göre % 32,6 daraldı.

Kaynaklar; ODD - Hürriyet

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