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Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı?

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile yükselen döviz kuru en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ötv ve kdv indirimi yapıldığını açıklaması üzerine yeniden hareketlenen otomotiv sektöründe tüm dengeler değişti. Neredeyse 20- 30 bin liralık indirimler yapılan otomotiv dünyasında Türkiye'de en çok hangi araçların satıldığı sorusunu gündeme getirdi. KPSS CAFE olarak Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı haberini hazırladık.

Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı?

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile yükselen döviz kuru en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ötv ve kdv indirimi yapıldığını açıklaması üzerine yeniden hareketlenen otomotiv sektöründe tüm dengeler değişti. Neredeyse 20- 30 bin liralık indirimler yapılan otomotiv dünyasında Türkiye'de en çok hangi araçların satıldığı sorusunu gündeme getirdi. KPSS CAFE olarak Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı haberini hazırladık.

04 Kasım 2018 Pazar 18:12
Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı?

ABD ile Türkiye arasında yaşanan yaptırım krizi ile yükselen döviz kuru en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ötv ve kdv indirimi yapıldığını açıklaması üzerine yeniden hareketlenen otomotiv sektöründe tüm dengeler değişti. Neredeyse 20- 30 bin liralık indirimler yapılan otomotiv dünyasında Türkiye'de en çok hangi araçların satıldığı sorusunu gündeme getirdi. KPSS CAFE olarak Türkiye'de Hangi Otomobil Markasından Kaç Araç Satıldı haberini hazırladık.

MARKA: LAMBORGHINI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 2
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 4 

MARKA: BENTLEY

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 12 

MARKA: ASTON MARTIN

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 12
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 17

MARKA: FERRARI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11

MARKA: INFINITI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 18
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 90

MARKA: SMART

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 26
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 104

MARKA: MASERATI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 40
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 49

MARKA: LEXUS

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 47 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 74

MARKA: JAGUAR

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 138
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 286

MARKA: ALFA ROMEO

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 165
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 267

MARKA: DS

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 206
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 89 

MARKA: SSANGYONG

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 286 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 531

MARKA: PORSCHE

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 498
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 537

MARKA: KARSAN

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 737
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.178

MARKA: MAZDA

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 831
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.067

MARKA: MINI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 854
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.041

MARKA: LAND ROVER

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 921
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.462

MARKA: SUBARU

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.109
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.195

MARKA: IVECO

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.218
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.925

MARKA: ISUZU

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.575
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.844

MARKA: JEEP

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.580 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 1.781

MARKA: SUZUKI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 1.932 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.118

MARKA: MITSUBISHI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 3.262 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.027

MARKA: MITSUBISHI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 3.262 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 3.027

MARKA: KIA

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 7.579 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 11.616

MARKA: SEAT

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 8.776 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.059

MARKA: AUDI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 9.647 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 16.135

MARKA: BMW

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı:10.047
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.667

MARKA: BMW

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı:10.047
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 13.667

MARKA: SKODA

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 16.545 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 18.479

MARKA: OPEL

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17.485 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 34.044

MARKA: NISSAN

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 17.533
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 24.996 

MARKA: MERCEDES-BENZ

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 19.500
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 27.198

MARKA: HONDA

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 22.435
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 20.355 

MARKA: PEUGEOT

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 22.738 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 29.486

MARKA: DACIA

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 23.366
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 36.197

MARKA: TOYOTA

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 24.838
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 33.526 

MARKA: HYUNDAI

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 28.949
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 40.406

Fiat ikincilikten dördüncülüğe indi

MARKA: FIAT

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.235
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 89.791

MARKA: VOLKSWAGEN

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.340 
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 88.251 

2017 yılının 10 ayında dördüncü sırada olan Ford, 2018'in aynı döneminde ikinciliğe yükseldi.

MARKA: FORD

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 52.700
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 81.467 

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 68 bin 135 bin adetlik satışla Renault, liderliğini korumaya devam etti.

MARKA: RENAULT

Ocak-Ekim 2018 Satış Rakamı: 68.135
Ocak-Ekim 2017 Satış Rakamı: 97.238

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 485 bin 27 olarak gerçekleşen toplam pazar, 2017 yılının aynı dönem aralığına göre % 32,6 daraldı.

Kaynaklar; ODD - Hürriyet

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 04.11.2018 18:46
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