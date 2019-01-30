Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sektörler bazında detaylı bir değerlendirme çalışmasına imza attı. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye'de en çok kazanan meslekler belli oldu. İşte Türkiye'de en çok kazanan 46 meslek...
Türkiye'de en çok kazananlar faktoring işi yapanlar olurken, listede bomba imalatından kürk ticaretine, hesap makinası imalatından şecere bulmaya kadar çok ilginç meslekler yer aldı.
Faktoring hizmetleri
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
Aracı kurumlar
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
Hindistan cevizi, hurma, palmiye
Kişi başı yıllık kazanç: 1.605.059 TL
Akü imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 820.363 TL
Fikri mülkiyet haklarının leasing'i
Kişi başı yıllık kazanç: 663.092 TL
Sıcak hava balonu, zeplin, planör
Kişi başı yıllık kazanç: 374.696 TL
Noter
Kişi başı yıllık kazanç: 341.255 TL
Demiryolu ve metro inşaatı
Kişi başı yıllık kazanç: 265.703 TL
Yeminli mali müşavir
Kişi başı yıllık kazanç: 261.346 TL
Süt imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 259.236 TL
Ateşleyiciler, dinamit, havai fişekler
Kişi başı yıllık kazanç: 255.190 TL
Kira toplama
Kişi başı yıllık kazanç: 254.430 TL
Tehlikeli atık ıslahı
Kişi başı yıllık kazanç: 239.479 TL
Üzüm yetiştiriciliği
Kişi başı yıllık kazanç: 231.442 TL
Aktüerya faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 218.952 TL
Hesap makineleri
Kişi başı yıllık kazanç: 186.457 TL
Bağımsız manken ve modeller
Kişi başı yıllık kazanç: 170.282 TL
Şecere bulma
Kişi başı yıllık kazanç: 166.898 TL
Beton ve harç karıştırıcı imalatı
Kişi başı yıllık kazanç: 156.857 TL
İş bulma acentesi
Kişi başı yıllık kazanç: 155.534 TL
Hava taşıtı parçası imali
Kişi başı yıllık kazanç: 129.423 TL
Bahçecilikte toz atma makinesi
Kişi başı yıllık kazanç: 120.035 TL
Bomba füze ve fişekler, mühimmat
Kişi başı yıllık kazanç: 115.969 TL
Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu
Kişi başı yıllık kazanç: 115.252 TL
Çelik varil
Kişi başı yıllık kazanç: 104.519 TL
Kil, kaolin madenciliği,bentonit
Kişi başı yıllık kazanç: 92.722 TL
Tenis kulüpleri
Kişi başı yıllık kazanç: 84.399 TL
İşçi ve işveren sendikaları
Kişi başı yıllık kazanç: 83.497 TL
Bilirkişi
Kişi başı yıllık kazanç: 67.433 TL
Elma, kayısı, kiraz, ayva, erik
Kişi başı yıllık kazanç: 67.159 TL
Köprü inşaatı
Kişi başı yıllık kazanç: 51.901 TL
Nükleer reaktör parçası imali
Kişi başı yıllık kazanç: 49.501 TL
Boks eldiveni, beyzbol golf sopaları
Kişi başı yıllık kazanç: 49.317 TL
Bahis faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 48.122 TL
Sanatçı ve sporcu menajerliği
Kişi başı yıllık kazanç: 45.677 TL
Hamallık
Kişi başı yıllık kazanç: 29.068 TL
Kumaş toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 27.082 TL
Kuru üzüm toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.592 TL
Mimarlık faaliyeti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.392 TL
Beyaz eşya toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 23.335 TL
Ayakkabı toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 21.691 TL
Post ve kürklü deri ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 20.654 TL
Turist rehberliği
Kişi başı yıllık kazanç: 17.385 TL
Taksi
Kişi başı yıllık kazanç: 17.016 TL
Kuru incir toptan ticareti
Kişi başı yıllık kazanç: 14.971 TL