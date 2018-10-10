Türkiye'de Çalışmadan Emeklilik Fırsatı!

Çalışma hayatı için Yurt dışını tercih eden vatandaşlar, yurt dışında çalıştıkları bu süreleri Türkiye'de borçlanarak emekli olma fırsatı yakalabiliyor. Kadınlar ise çalışmalarına gerek kalmadan yurt dışında ikâmet ettikleri her süreyi emeklilik hesaplarından saydırabiliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde çalışan, dünyanın iş gücüne katkı sağlayan milyonlarca Türk var. Yurtdışına çıkmadan önce bu vatandaşlarımız Türkiye'de oldukları dönemde kısa süreli de olsa bir işte çalıştılar ve mutlaka bir sigorta başlangıcında bulundular. Yani yurt dışına gitmeden önce Türkiye'de çalışıp prim ödeyenler var. Bazıları da yurt dışında çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüp sigortalı oluyor ve prim ödüyor.

Bazı vatandaşlarımız da çalışma hayatını sadece yurt dışında sürdürdüğü için Türkiye'de hiç sigorta başlangıçları bulunmuyor. İşte bu üç durumdaki vatandaşlarımız için harika bir emeklilik fırsatı doğuyor.

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMADAN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!

Erkeklerin bu haklardan yararlanabilmesi için 18 yaşından sonraki belgeli çalışmaları isteniyor.

Özellikle gurbetçi kadınların Türkiye'de emekli olmak istediklerinde çalışmış olma şartları bulunmuyor ve gurbette yaşamış kadın vatandaşlarımız yurt dışında ikamet ettikleri süreyi borçlanarak emekli olabiliyorlar. Yurtdışında ev kadını olarak bulundukları süreler emeklilik hesabına katılabiliyor.

Bu süreleri Türkiye'ye gelerek geriye doğru borçlanarak emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem bu konuyu bir örnekle daha anlaşılır bir hale getirmiş; Örneğin Fatma Hanım 20 yaşında Almanya'ya gitti ve orada hiç çalışmadan 7 yıl ikâmet etti. Fatma Hanım Türkiye'ye gelerek 7 yıllık borçlanma yapabiliyor ve borçlanma yaptığı tarihten geriye doğru 7 yıllık prim kazanıyor. Yaş ve prim sayısına göre emekli olabiliyor. Borçlanma kapsamındaki süreler mevzuatta şu şekilde belirleniyor: "Türk vatandaşı olanlar, 18 yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bunlar sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleriyle ev kadını olarak geçen sürelerdir.

HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Ev kadınlarının yurt dışında oturduklarına dair alacakları ikâmet belgesi şunlardan biriyle teyit ediliyor:

1) İkâmet belgesinin Türkiye'de yeminli tercüme bürolarınca onaylanmış tercümesi.

2) Çalışma ve Sosyal Güvenlik müşavirlik veya Ataşeliği'nin bulunduğu Türk temsilciliklerince ikâmet belgesine istinaden düzenlenecek belge.

3) Yurtdışına çıkış ve yurda giriş tarihlerinin bulunduğu pasaport sayfalarının fotokopisi.

BORÇLANMA MİKTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Borçlanmaya esas kazanç miktarının seçimi gurbetçi vatandaşın tercihine bağlı olarak belirleniyor. Yani gurbetçi kadın vatandaşlarımız isterse asgari ücretten isterse bunun 7.5 katı olan tavan miktardan ödeme yapabiliyor. Seçilen miktarın % 32'sini ödemek gerekiyor.

Örneğin asgari ücretten 5 yıl borçlanmak isteyen bir gurbetçi için aylık ödeme miktarı 2.029,50 X % 32 = 649,44 TL olmaktadır. 5 yıl için ise hesap, 60 X 649,44 = 38.967 TL çıkmaktadır.

Erkekler için gereken şartlar, gereken evraklar daha farklılık gösteriyor. İlk şart 18 yaşından sonrası hesaplanıyor.

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