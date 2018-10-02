Türkiye'de Bir İlk : İki Vatandaş da Konkordato İlan Etti!

Vatandaşın konkordato ilan edeceği yönündeki değişiklik, geçtiğimiz günlerde hukuk camiasında tartışmaya neden olmuştu. Hukukçular, ortakları, kefilleri ve üçüncü kişileri korumaya alacak bu değişikliğin suistimal edilmesinden duydukları endişeyi dile getirmişti. İlk şahıs konkordatosu haberlerinden biri Mersin ve Kuşadası’ndan geldi.

Yasal düzenlemeden sonra ilk şahıs konkordatoları da ilan edilmeye başlandı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18 Eylül 2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvuruda bulundu. Z.Ş’nin yaptığı başvuruyu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının ise 14 Aralık 2018 günü saat 10:00’da yapılmasına karar verildi.

Bir diğer şahıs konkordatosu haberi de Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk Ticaret Mahkemesi 26 Eylül 2018 tarihli kararına göre müteahhit M.Ş. isimli vatandaş 20 milyon TL’lik borcu için şahıs konkordatosu başvurusunda bulundu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

ŞAHIS İÇİN ATANAN KOMİSER NE YAPACAK?

Şahıs konkordatosu için atanan komiserin vatandaşı sürekli denetleyeceğini belirten avukat Cenk Söbe yaptığı açıklamada, “Komiserin amacı adı gibi mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planı hazırlıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor v.s. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor. ” ifadelerini kullandı.

‘DENGEYİ MAHKEME KURACAK’

Vatandaşın bu durumu suistimal etmesi konusunda ise Söbe, “Suistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek.” açıklaması yaptı.

'MAHKEME SÜRECİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN BİLGİ VEREMEM'

Mersin’deki mahkeme sürecini yöneten komiser Osman Nuri Oğuzbey konuyla ilgili açıklamalarda; ''Mahmeke süreci devam ediyor. Benim bu konu hakkında bilgi vermem doğru olmaz. Onun için mahkeme süreci ile ilgili bilgi veremem.'' dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA