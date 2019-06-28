Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95717
ALTIN
262.377
DOLAR
5.7635
STERLIN
7.2864
EURO
6.5603
Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?
Sigara paketleri değişiyor ! Tarih belli oldu
Orman Genel Müdürlüğü Pilot Alıyor!
HONOR 7C, 1099 TL’lik Özel Fiyatıyla A101’de Satışta!
23 Haziran seçimi sonrası 3 Zam Haberi!

Türkiye yılın ilk 5 ayında en çok Rus turist ağırladı

Yılın ilk 5 ayında yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye’ye en çok Rusya’dan turist geldi. Rusya’dan 1 milyon 673 bin 652 turist ilk 5 aydı Türkiye’yi ziyaret etti.

Türkiye yılın ilk 5 ayında en çok Rus turist ağırladı

Yılın ilk 5 ayında yaklaşık 13 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye’ye en çok Rusya’dan turist geldi. Rusya’dan 1 milyon 673 bin 652 turist ilk 5 aydı Türkiye’yi ziyaret etti.

28 Haziran 2019 Cuma 11:05
Türkiye yılın ilk 5 ayında en çok Rus turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.35 artış yakalayan Türkiye, 4 milyon 22 bin 254 yabancı ziyaretçi ağırladı. Yılın ilk 5 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla 12 milyon 757 bin 522 yabancı ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı.

Nisan ayında ziyaretçi sayısında ilk sıraya oturan Rusya, Mayıs ayında da birinciliğini korudu.  Mayıs ayında Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 963 bin 359 ziyaretçi ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 410 bin 374 ziyaretçi ile ikinci sıradaki Almanya, 310 bin 4 ziyaretçi ile üçüncü sıradaki İngiltere takip etti.

‘RUSYA YÜZDE 20.54 ARTIŞ İLE İLK SIRADA YER ALDI’

Yılın ilk 5 aylık dönemine ilişkin verilere göre; Rusya yüzde 20.54 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 9.50 artış ve 1 milyon 213 bin 857 yabancı ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26.48 artış ve 982 bin 717 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan’ı ise İran izledi.

Mayıs ayında Türkiye’ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise Antalya, İstanbul ve Muğla olarak gerçekleşti.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
türkiye yılın ilk ayında çok rus turist ağırladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Müjde Bir Banka Daha Bugün Başlattı!
Müjde Bir Banka Daha Bugün Başlattı!
Volkswagen'den Türkiye'ye 1,3 milyar euroluk dev yatırım!
Volkswagen'den Türkiye'ye 1,3 milyar euroluk dev yatırım!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim