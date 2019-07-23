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Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Milli Piyango ihalesine ilişkin tekliflerin toplandığını ve değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:41
Türkiye Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Mayıs'ta Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde tekliflerin toplandığı, değerlendirmenin devam ettiği ve nihai karar alındığında kamuoyuna duyuru yapılacağı kaydedildi.

Çek Cumhuriyeti merkezli şans oyunları işletmecisi Sazka Group da Milli Piyango ihalesi için teklif vereceğini duyururken, dün de Doğan Holding tarafından borsaya yapılan açıklamada Doğan Online'ın Milli Piyango İşletme İhalesine katılmayı planladığı belirtilmişti.

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türkiye varlık fonu ndan milli piyango açıklaması
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