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Türkiye Öğretmenlere En Az Maaş 3. Ülke Oldu!..

Türkiye, yıllık 22 bin 143 dolar maaşla 35 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri içinde öğretmenlere en az maaş veren 3. ülke oldu. 12 bin 267 dolarla Letonya’nın en altta yer aldığı listede Lüksemburg yıllık 96 bin 888 dolarla öğretmene en çok maaş ödeyen ülke oldu.

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Türkiye Öğretmenlere En Az Maaş 3. Ülke Oldu!..

Türkiye, yıllık 22 bin 143 dolar maaşla 35 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ülkeleri içinde öğretmenlere en az maaş veren 3. ülke oldu. 12 bin 267 dolarla Letonya’nın en altta yer aldığı listede Lüksemburg yıllık 96 bin 888 dolarla öğretmene en çok maaş ödeyen ülke oldu.

16 Eylül 2018 Pazar 15:33
Türkiye Öğretmenlere En Az Maaş 3. Ülke Oldu!..

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) “Bir Bakışta Eğitim 2018” isimiyle hazırlanan raporda yer alan verilere göre, Türkiye Cumhuriyeti, 35 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ülkesi içinde devlet okullarında öğretmenlerine en az maaş veren üçüncü ülke oldu. Yllık ortalama 12 bin 267 dolarla Letonya listenin en altında yer alırken, onu 17 bin 449 dolarla Slovakya, 22 bin 143 dolarla da Türkiye takip etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri içinde öğretmenlerin en yüksek maaş aldığı ülke ise yıllık 96 bin 884 dolarla Lüksemburg. OECD ülkeleri arasında ortalama yıllık maaş ise 37 bin 440 dolar oldu.

Devlete ait eğitim faaliyetlerini yürüten okullarda öğrenci başına öğretmen maaşı maliyetinde de Türkiye, listenin en altından 6. sıradaki ülke konumunda bulunuyor. Listenin en altında 758 dolarla Letonya bulunurken, onu bin 89 dolarla Slovakya, bin 13 dolarla Çekya, bin 115 dolarla Meksika, bin 296 dolarla da Estonya takip ediyor. Türkiye'de ise maliyet bin 258 dolar. Devlet harcamaları içinde öğretmene en çok yatırım yapan ülke ise yine öğrenci başına 10 bin 265 dolarla Lüksemburg oldu.

Türkiye Cumhuriyeti, aynı zamanda Meksika'nın ardından Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)'de 6 ila 15 yaşındaki öğrencilere en az harcama yapan 2. ülke oldu. Türkiye, öğrenci başına 40 bin doların altında harcamayla Meksika'dan sonra en az harcama yapan 2. ülke. Onu 40-50 bin dolarla Brezilya, Şili, Macaristan ve Yunanistan takip ediyor. Öğrenciye en çok para harcayan ülke ise yıllık 200 bin doların üzerinde harcama yapan Lüksemburg oldu. Lüksemburg'u, 140 bin dolarla Avusturya, 138 bin dolarla da Norveç izliyor. Amerika Birleşik Devletleri ise yaklaşık 120 bin dolarla 4. ülke durumunda bulunuyor.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın aktardığına göre, raporda Türkiye, 15 yaşındaki çocuklar arasında matematik, sayısal ve bilgi teknolojisi yeteneklerinde eşitlik konusunda da % 49 oranla Meksika'dan (% 43) sonra sondan 2. sırada bulunuyor. “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” (PISA) kriterlerine göre hazırlanan listede, üçüncü sırada ise % 51'le Şili, dördüncü sırada ise % 64'le Yunanistan var. Listenin en tepesinde ise % 89'la Japonya ve Estonya yer alıyor. Bu iki ülkeyi, eğitime verdiği değerle bilinen ülkeler % 86'yla Finlandiya, Danimarka ve Kanada takip ediyor.

Kaynaklar ; Odatv.com - Sozcu.com.tr

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türkiye öğretmenlere az maaş ülke oldu
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aziz 8 dakika önce

iyide biz en iyisiyiz. beden mi sorcaksınız dolar 6 lira öğrenci başına 240 bin lira demek

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Alihan 7 dakika önce

Letonyanıj nüfusu 2milyon zaten okuyan adam sayısı kaç kişi.
Biz öğretmenlere daha doğrusu eğitime yapılan harcamaları tartışmaya gerek yok çünkü en gerideyiz. Gerininde gerisi.

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