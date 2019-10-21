Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 16°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97324
ALTIN
279.389
DOLAR
5.8459
STERLIN
7.5940
EURO
6.5153

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Herkesi Memur, Asker, Polis Yapamayız!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katıldığı "Girişimcilik ve Liderlik" konulu panelde Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan işsizliğe karşı nasıl çözüm bulunacağını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Herkesi Memur, Asker, Polis Yapamayız!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, katıldığı "Girişimcilik ve Liderlik" konulu panelde Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan işsizliğe karşı nasıl çözüm bulunacağını açıkladı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 19:38
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Herkesi Memur, Asker, Polis Yapamayız!

Türkiye’de işsizlik ve işsizler ordusu her gün daha da büyümeye devam ediyor. Büyüyen işsizlik ve işsizler ordusuna karşı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nasıl bir çözüm bulunacağını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan işsizlikler ilgili Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyareti sonrasında Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Teknoloji Zirvesi'ndeki "Girişimcilik ve Liderlik" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.

GİRİŞİMCİLİK HAYAL KURMAKLA BAŞLIYOR

Girişimcilik hakkında bilgi veren Hisarcıkloğlu, “Girişimcilik hayal kurmakla başlıyor. 40 yıllık girişimciyim, hala her gün hayal kuruyorum. Hayal dünyanız o kadar geniş ki o kadar özgürsünüz ki hayatınızda hiçbir zaman diğer alanlarda bu kadar özgür olamayacaksınız. Onun için hayal kurmaktan sakın kaçınmayın. Her şey hayalle başlıyor. Girişimci olmak için hayal yetiyor mu? Hayallerden hedefe odaklanmak lazım. Hayalden hedefe dönemezseniz, hayalperest olursunuz. Hedefleriniz de büyük olmalı. Büyük hedef olmadan, hedefe ulaşabilmek mümkün değil. Çalışmayana nimet yok. Ezilmek istemiyorsan, çalışmaya devam edeceksin. Her gün sabah 'Yeni ne yapabilirim?' diye kalkıyor olmamız lazım. Girişimciliğin en önemli noktası bu." Dedi.

KİM NE İŞ YAPIYORSA İŞİNİ MARKA YAPSIN

Ayrıca girişimcilikle ilgili olarak markalaşmaya dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Kim ne iş yapıyorsa işini marka yapsın. Bir lira yerine 10 lira kazanabilme şansı var. Girişimcinin özü riskten geçer. Risk alamayan, cesur olmayan kişi girişimci olamaz, çünkü ya kazanırsın ya kaybedersin. Kendinize olan güveniniz ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sermaye sende. Ortaklık kültürü bu işin özü. Girişimciliğin özü, ortak hareket etmekten geçiyor. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü özümseyeceksin, kıskançlık kültüründen çıkacaksın. Sizden özellikle ricam, birlikte hareket etme kültürünüzü her zaman için geliştirin. Umut olmadan umut edilene sahip olunmaz. Bunu unutmayın, yeter ki birbirinizi ne olur ötekileştirmeyin.” Diyerek konuştu.

İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ

İşsizliğin Türkiye'deki en önemli sorun olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bunun çözümü ne peki? Herkesi devlet dairesinde memur, asker veya polis yapamayız. İşsizliği çözebilmenin yolu; ne kadar fazla girişimci varsa o kadar az işsizlik olur. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman her bir girişimci demek, yanında ortalama 10 çalışan demek. Şu anda Türkiye'nin 1 milyon 500 bin girişimcisi var özel sektörün, yanında çalışan kişi sayısı da 15 milyon. Her yıl da 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor Türkiye'de. Bunun çözümü, girişimci olabilmekte." İfadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
türkiye odalar borsalar birliği tobb başkanı rifat hisarcıklıoğlu herkesi memur asker polis yapamayız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı!
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Motorine Zam Yapıldı!
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yeni istihdam paketi
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yeni istihdam paketi
İş kuranlara destek! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir?
İş kuranlara destek! KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir?

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3