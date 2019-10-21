Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Herkesi Memur, Asker, Polis Yapamayız!

Türkiye’de işsizlik ve işsizler ordusu her gün daha da büyümeye devam ediyor. Büyüyen işsizlik ve işsizler ordusuna karşı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu nasıl bir çözüm bulunacağını açıkladı.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından bir tanesi olan işsizlikler ilgili Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı ziyareti sonrasında Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Teknoloji Zirvesi'ndeki "Girişimcilik ve Liderlik" konulu panelde önemli açıklamalarda bulundu.

GİRİŞİMCİLİK HAYAL KURMAKLA BAŞLIYOR

Girişimcilik hakkında bilgi veren Hisarcıkloğlu, “Girişimcilik hayal kurmakla başlıyor. 40 yıllık girişimciyim, hala her gün hayal kuruyorum. Hayal dünyanız o kadar geniş ki o kadar özgürsünüz ki hayatınızda hiçbir zaman diğer alanlarda bu kadar özgür olamayacaksınız. Onun için hayal kurmaktan sakın kaçınmayın. Her şey hayalle başlıyor. Girişimci olmak için hayal yetiyor mu? Hayallerden hedefe odaklanmak lazım. Hayalden hedefe dönemezseniz, hayalperest olursunuz. Hedefleriniz de büyük olmalı. Büyük hedef olmadan, hedefe ulaşabilmek mümkün değil. Çalışmayana nimet yok. Ezilmek istemiyorsan, çalışmaya devam edeceksin. Her gün sabah 'Yeni ne yapabilirim?' diye kalkıyor olmamız lazım. Girişimciliğin en önemli noktası bu." Dedi.

KİM NE İŞ YAPIYORSA İŞİNİ MARKA YAPSIN

Ayrıca girişimcilikle ilgili olarak markalaşmaya dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, “Kim ne iş yapıyorsa işini marka yapsın. Bir lira yerine 10 lira kazanabilme şansı var. Girişimcinin özü riskten geçer. Risk alamayan, cesur olmayan kişi girişimci olamaz, çünkü ya kazanırsın ya kaybedersin. Kendinize olan güveniniz ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Sermaye sende. Ortaklık kültürü bu işin özü. Girişimciliğin özü, ortak hareket etmekten geçiyor. Kazanmak istiyorsan birlikte hareket etme kültürünü özümseyeceksin, kıskançlık kültüründen çıkacaksın. Sizden özellikle ricam, birlikte hareket etme kültürünüzü her zaman için geliştirin. Umut olmadan umut edilene sahip olunmaz. Bunu unutmayın, yeter ki birbirinizi ne olur ötekileştirmeyin.” Diyerek konuştu.

İŞSİZLİĞİN ÇÖZÜMÜ

İşsizliğin Türkiye'deki en önemli sorun olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bunun çözümü ne peki? Herkesi devlet dairesinde memur, asker veya polis yapamayız. İşsizliği çözebilmenin yolu; ne kadar fazla girişimci varsa o kadar az işsizlik olur. Bugün Türkiye'de baktığımız zaman her bir girişimci demek, yanında ortalama 10 çalışan demek. Şu anda Türkiye'nin 1 milyon 500 bin girişimcisi var özel sektörün, yanında çalışan kişi sayısı da 15 milyon. Her yıl da 1 milyon kişi istihdam nüfusuna katılıyor Türkiye'de. Bunun çözümü, girişimci olabilmekte." İfadelerini kullandı.