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Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! İlk 10'da bir avukat var

Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. En fazla gelir vergisi ödeyenler listesinde ilk iki isim adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! İlk 10'da bir avukat var

Türkiye'nin 2018 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. En fazla gelir vergisi ödeyenler listesinde ilk iki isim adının açıklanmasını istemedi, 3. sırada 54 milyon 169 bin 333 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:07
Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu! İlk 10'da bir avukat var

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019’da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.
Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 3’üncü sırasında ise 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.
 

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu

İŞTE VERGİ REKORTMENLERİ
1- İsminin açıklanmasını istemedi
2- İsminin açıklanmasını istemedi
3- Mustafa Rahmi Koç-Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
4- Şarık Tara-
5- Erman Ilıcak-Rönesans Holding Başkanı
6- Suna Kıraç-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
7- Mehmet Ömer Koç-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı
8- Mehmet Sinan Tara-Enka Holding Yönetim kurulu Başkanı
9- Gönenç Gürkaynak-ELİG Avukatlık Bürosu Yönetici Ortağı
10-İsmi açıklanmadı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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