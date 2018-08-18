türkiye nin kredi notunu düşürdüler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Standard&Poors ve Moody’s Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirler yetersiz gerekeçesiyle kredi notunu düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu BB-‘den B+’ya düşürdü. Türkiye'deki ekonomik tablo durağan olarak teyit edildi.

S&P’den yapılan açıklamada tablonun durağan olarak teyit edilmesinin Türkiye’nin gelecek 12 aydaki risk dengesin yansıttığı açıklandı.

S&P son olarak 2018 Mayıs ayında Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunu“BB”den “BB-“ye, Türk Lirası cinsinden notunu “BB+”dan “BB”ye düşürmüştü.

MOODY'S DE DÜŞÜRDÜ

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu Ba3’e düşürdü.

Kuruluş Türkiye’nin görünen tablo görünümüne de pozitiften negatife çevirdi.

MOODY'S yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Diğer taraftan, bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings ise, Türkiye'nin aldığı tedbirlerin kredibilite gücünü inşa etmek için yetersiz ve az olduğunu açıkladı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türk Lirası'ndaki değer kaybının politika kredibilitesinde artış, Merkez Bankası'nın bağımsızlığının sağlanması ve daha yavaş büyümeye artan toleransla durdurulabileceği; TL'nin böylelikle daha istikrarlı bir para birimi haline geleceği vurgulandı.

Derecelendirme kuruluşu, geçtiğimiz günlerde Katar'ın Türkiye 'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı haberlerinin liranın değer kazanmasını sağladığını ancak yatırımın zamanının ve ayrıntılarının henüz açıklanmadığını hatırlattı. Türkiye'nin sahip olduğu yüksek enflasyonun ve cari açık rakamlarının küresel mali piyasalardaki risklere maruz kalmasında etkili olduğu da ifade edildi.

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