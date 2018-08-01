Türkiye'nin En Büyük Şirketleri Açıklandı!..

Capital Dergisi'nin her yıl açıkladığı Türkiye'nin En Büyük Şirketleri listesi açıklandı. Listedeki şirketlerin büyük çoğunluğu Enerji sektörüne ait olması dikkatlerden kaçmıyor.
Capital Dergisi'nin her yıl açıkladığı en büyük şirketler listesinin ilk sırasında TÜPRAŞ yer aldı.
TÜPRAŞ'ın ardından en büyük şirketler sıralamasında Türk Hava Yolları (THY) ikinci sırada yerini alırken, Petrol Ofisi üçüncü sırada kendine yer buldu.
En Büyük Şirketler Listesinde ilk 10'a girenler şirketler şöyle; : TÜPRAŞ, THY, Petrol Ofisi, OPET, Ford, BİM, Arçelik, Shell, Ereğli Demir Çelik ve Türk Telekom
İşte listenin üst sıralarında yer alan o firmalar:
TÜPRAŞ
1-Firma Adı: Tüpraş
2017 Sırası: 1
2016 Sırası: 1
Ciro (TL): 53.948.110.000
Çalışan Sayısı: 5.816
Sektör: Enerji Petrol
İl: Kocaeli
TÜRK HAVA YOLLARI
2-Firma Adı: Türk Hava Yolları
2017 Sırası: 2
2016 Sırası: 3
Ciro (TL): 39.779.000.000
Çalışan Sayısı: 30.453
Sektör: Ulaştırma
İl: İstanbul
PETROL OFİSİ
3-Firma Adı: Petrol Ofisi
2017 Sırası: 3
2016 Sırası: 2
Ciro (TL): 38.515.919.203
Çalışan Sayısı: 844
Sektör: Enerji Petrol
İl: İstanbul
OPET
4-Firma Adı: Opet Petrolcülük
2017 Sırası: 4
2016 Sırası: 4
Ciro (TL): 28.391.083.872
Çalışan Sayısı: 866
Sektör: Enerji Petrol
İl: İstanbul
FORD
5- Firma Adı: Ford Otosan
2017 Sırası: 5
2016 Sırası: 6
Ciro (TL): 25.341.290.000
Çalışan Sayısı: 11.133
Sektör: Otomotiv
İl: İstanbul
BİM
6- Firma Adı: Bim Birleşik Mağazalar
2017 Sırası: 6
2016 Sırası: 5
Ciro (TL): 24.779.408.000
Çalışan Sayısı: 42.378
Sektör: Perakende
İl: İstanbul
ARÇELİK
7- Firma Adı: Arçelik
2017 Sırası: 7
2016 Sırası: 9
Ciro (TL): 20.840.613.000
Çalışan Sayısı: 29.763
Sektör: Elektrik Elektronik
İl: İstanbul
SHELL
8- Firma Adı: Shell&Turcas Petrol
2017 Sırası: 8
2016 Sırası: 7
Ciro (TL): 19.567.578.000
Çalışan Sayısı: 569
Sektör: Enerji Petrol
İl: İstanbul
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
9- Firma Adı: Ereğli Demir Çelik
2017 Sırası: 9
2016 Sırası: 14
Ciro (TL): 18.643.914.000
Çalışan Sayısı: 11.844
Sektör: Demir çelik
İl: İstanbul
TÜRK TELEKOM
10- Firma Adı: Türk Telekom
2017 Sırası: 10
2016 Sırası: 8
Ciro (TL): 18.139.554.000
Çalışan Sayısı: 34.502
Sektör: Telekom
İl: İstanbul