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Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Belli Oldu!

İstanbul Sanayi Odası'nın 2018 araştırma sonuçlarına göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci olurken, Toyota ise 23.6 milyar lira ile üçüncülüğe yükseldi.

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Belli Oldu!

İstanbul Sanayi Odası'nın 2018 araştırma sonuçlarına göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci olurken, Toyota ise 23.6 milyar lira ile üçüncülüğe yükseldi.

28 Mayıs 2019 Salı 12:04
Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Belli Oldu!

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lira 42 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford 31 milyar 63 milyon lirayla ikinci, Toyota ise 23 milyar 608 milyon lirayla üçüncü oldu.

Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.

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