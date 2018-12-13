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Türkiye Kalkınma Fonu Kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi. Türkiye Varlık Fonu kurulacak.

Türkiye Kalkınma Fonu Kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi. Türkiye Varlık Fonu kurulacak.

13 Aralık 2018 Perşembe 16:25
Türkiye Kalkınma Fonu Kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yol haritası belirlendi. Türkiye Varlık Fonu kurulacak.

HMB-01 Kayıtdışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı'nın hazırlanması

HMB-02 Yeminli Mali Müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının %50 sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem geliştirilmesi

HMB-03 Defter beyan sisteminin kapsamının, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi

HMB-04 İnteraktif Vergi Dairesi kapsamına 5 yeni hizmetin eklenmesi

HMB-05 Türkiye Kalkınma Fonunun Kurulması

HMB-06 Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulması ve veri merkezi için fizibilite çalışması yapılması

HMB-07 En az 1 girişim sermayesi fonuna kaynak taahhüdünde bulunulması

HMB-08 Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında belirlenecek veri depolama kuruluşlarına ilişkin ikincil düzenlemelerin yapılması.

HMB-09 Kitle fonlaması düzenlemelerinin yürürlüğe konması

HMB-10 Açık Veri Paylaşım Portalının Hazırlanması ve Kullanıma Açılması

HMB-11 Ortak e-Tahsilat Platformunun (Vergi Dışı Gelirlere Yönelik) Tüm Unsurlarıyla Devreye Alınması

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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