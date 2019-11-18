Türkiye genelindeki ortalama kira fiyatları düştü!

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak, teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com iş birliğiyle hazırladığı emlak endeksini açıkladı. Türkiye genelindeki ortalama kira fiyatlarının düştüğünü (-1,43 puan) gösteren veriler; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da ise kiraların artmaya devam ettiğini gösterdi. İstanbul’da yer alan konutların kira fiyatlarında düşüş yönlü eğilime dikkat çeken Endeksa.com verileri, İstanbul’daki konutların 3. çeyrekte, 2. çeyreğe göre 2,25 puan düşüş gösterdiğini de ortaya koydu.

İstanbul’un aksine Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da kiralar artmaya devam ediyor. Verilere göre; Ankara’da kiralar 3. çeyrekte 2. çeyreğe göre 1.36, İzmir’de 3.14, Bursa’da 3.54, Antalya’da ise 10.5 puan artış gösterdi.

En kısa geri dönüş süresi 1+1 konutlarda

Endeksa.com verileri, konut tipine göre birim kira ve geri dönüş süreleri konusunda da ilginç dataları ortaya koydu. 16 yılla en kısa geri dönüş süresinin 1+1 konutlar olduğunu ortaya koyan veriler, en uzun amortisman süresinin ise 20 yılla 4+1 konutlar olduğunu gösterdi.

Amortisman sürelerinde ise il bazında 13 yılla Ağrı ve Kilis en kısa geri dönüş süresiyle liste başında yer aldı. Gaziantep, Iğdır (14 yıl) ve Ardahan (15 yıl) listenin ilk beş sırasında yer aldı.

İl bazında en yüksek kira ortalamasıyla Muğla’nın 1.568 TL’yle ilk sırada yer aldığı listede, Muğla’yı, İstanbul (1.486 TL), İzmir (1.475 TL), Antalya (1.334 TL) ve Gaziantep (1.289 TL) izledi.





Türkiye’de ortalama kira 1.307 TL

Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedelinin 12 TL, ortalama kiranın 1.307 TL, geri dönüş süresinin ise 18 yıl olarak gerçekleştiğini gösteren veriler, birim kiranın en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1 daireler olduğu da belirlendi.

Konut satın alabilecek potansiyel alıcılar harekete geçti

2019’un 3. çeyreğine ait verileri yorumlayan Hürriyet Emlak Pazarlama Direktörü Yusuf Mert Yılmaz, “Verilere baktığımızda, 3. çeyrekte kira endeksinin Türkiye genelinde bir önceki çeyreğe göre düşüş gösterdiğini görüyoruz. Kira endeksinin İstanbul’da düşerken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da yükselmeyi sürdürmesi ise verilerin en öne çıkan noktalarının başında geliyor. Konut kredi faizlerinin düşmesi potansiyel alıcıları harekete geçirdi. Satılık konutlara olan bu ilgi kiralık konutlara olan talebi bir miktar düşürse de orta vadede kira endeksinin yükselişe geçeceğini öngörebiliriz” dedi.

Ekonomide yaşanacak olumlu gelişmeler paralelinde emlak sektöründeki canlanmanın artış göstereceğinin altını çizen Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl piyasalarda sıkça yaşanan kur/faiz dengesindeki değişkenlikler ve konut kredi oranlarının yükselişi emlak sektöründeki alıcıları geçici olarak farklı finansal enstrümanlara yönlendirdi. Ekonominin stabil bir görünüm sergilemesiyle konut satın alabilecek potansiyel yatırımcılar planladıkları yatırımları hayata geçirmeye başladı. Emlak sektörü ekonomik stabilizasyon ile yakın gelecekte gerek yabancı gerekse de Türk yatırımcılar için parlayan yıldız olmayı sürdürecektir” şeklinde sözlerine devam etti.

Kira endeksi yeniden yükselişe geçebilir

Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt ise, “Türkiye genelinde son 2 yıldır kiralarda düşüş görüyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birinin ise dolar ile kira sözleşmelerinin son bulması ile kira değerlerinin normal seyrine dönmesi olarak yorumluyoruz. Temmuz ayı itibarı ile gayrimenkul sektörü yükselişe geçti ve Eylül ayında rekor seviyede konut satışı gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde orta vadede kira endeksinin yükselişe geçeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Kiraların yüksek olduğu lokasyonlar yatırım fırsatı sunuyor

Kira geliri yüksek olan illerde sıfır konutların yatırım için oldukça avantajlı fırsatlar sunduğunu vurgulayan Hürriyet Emlak Projeland Genel Müdür Yardımcısı Maria Ren “Hürriyet Emlak Projeland verilerine göre, kiraların yüksek olduğu illerin başında gelen Muğla’da konutların ortalama metrekare birim fiyatı 8.037 TL. A Plus segmentinde bu rakam 17.785 TL ortalamasına ulaşıyor. A segmentinde bu rakam 7.547 TL, B segmentinde 6.049 TL, C segmentinde ise 2.313 TL seviyesinde. Kira geliri yüksek olan lokasyonlar orta ve uzun vadede ciddi yatırım fırsatları sunuyor” diyor.

Sıfır konut proje sayısı artmaya devam ediyor

Hürriyet Emlak Projeland verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2.000 aktif konut projesi yer alıyor. Kira ortalamasının yüksek olduğu ikinci il olan İstanbul'da ise ortalama metrekare birim fiyatı 7.295 TL. Üçüncü sıradaki İzmir'de ortalama fiyat 5.289 TL. İzmir, 500’e yakın aktif konut projesi dikkat çekiyor. Antalya'da ise 150 civarında aktif konut projesi yer alıyor, ortalama fiyat 3.795 TL. Beşinci sıradaki Gaziantep'te ise yaklaşık 100 konut projesi yer alıyor, ortalama fiyat ise 2.747 TL.

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